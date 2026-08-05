تمديد مهلة استبدال العملة القديمة شرقي سوريا بعد أزمة الازدحام

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة حتى 20 أغسطس/آب 2026 عبر فروع المصرف المركزي ومنافذ مؤسسة البريد، مؤكداً متابعة "مختلف الاحتياجات بما يساعد على إنجاز الإجراءات بالشكل الأفضل".

حشود أمام مركز البريد

وشهد مركز البريد الرئيسي في مدينة الرقة، أمس الثلاثاء، حشدا كبيرا من الأهالي الذين واجهوا صعوبات في عملية الاستبدال.

ونشرت "مديرية الإعلام في الرقة" مقابلات مع المحتشدين حيث أشار أحدهم إلى وجوده منذ الساعة الرابعة صباحا أمام المركز دون الوصول إلى دور للتبديل، مؤكداً وجود منفذ واحد للخدمة.

كما انتقد عدد من الأهالي تحديد سقف الاستبدال النقدي اليومي بمبلغ مليون ليرة سورية قديمة فقط للشخص الواحد، وأضاف صاحب أحد المحال التجارية قائلاً: "أنا صاحب محل ألبسة أملك 15 مليونا، وإذا أردت استبدال مليون واحد في كل يوم فإنني أحتاج إلى 15 يوما، بينما المهلة المحددة هي ثلاثة أيام فقط".

واعتبر أن هذا السقف دفع بعض المواطنين للجوء إلى التجار في السوق المحلية الذين يخصمون مبالغ تصل إلى 200 ألف ليرة عن كل 100 دولار أثناء التصريف.

بينما طالب المتحدثون وزوار المركز بفتح ما بين 10 مراكز إلى 15 مركزا إضافيا في عموم المحافظة وتمديد المهل الزمنية لتغطية احتياجات السكان الذين يحملون الفئات النقدية القديمة.

حزمة إجراءات تنظيمية

من جانبها، أعلنت محافظة الرقة، اتخاذ إجراءات تنظيمية استجابة للازدحام الحاصل في مراكز البريد، إذ تقرر تأجيل تسليم رواتب المتقاعدين في بريد الرقة إلى الأسبوع القادم لتفريغ الطاقة الاستيعابية لعملية التبديل، بعدما تسبب تزامن الخدمتين في زيادة الاكتظاظ.

كما شملت الإجراءات زيادة عدد كوات الخدمة في بريد الرقة من 6 إلى 13 كوة، ليرتفع الإجمالي في عموم المحافظة إلى 20، موزعة على مختلف المراكز، بالتوازي مع التأكيد على استمرار سحب العملة القديمة حتى بعد انتهاء المهلة المحددة عبر 3 مراكز رئيسية هي فروع المصرف المركزي في الرقة ودمشق والحسكة.

اعتماد التحويل عبر "شام كاش"

وفي إطار مساعي الحد من التدافع، قال المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الإجراءات شملت إتاحة استلام المبالغ المستبدلة نقدا أو إيداعها في حسابات تطبيق "شام كاش" لتخفيف الضغط وتسريع إنجاز المعاملات.

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وأشار حمد إلى أن حجم عمليات استبدال العملة المنفذة في مركز مديرية بريد الرقة بلغ يوم أمس 16 مليار ليرة، موضحا أن 90 بالمئة من الكتلة المالية جرى إيداعها عبر خدمة "شام كاش".

كما أعلنت المديرية عن رفع سقف الاستيداع الإلكتروني في الصالة المركزية ليصل إلى 25 مليون ليرة سورية قديمة، وهو ما يعادل 250 ألف ليرة جديدة.