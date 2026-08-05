ترمب: فوز عبدول السيد الكاره لإسرائيل خبر سار للجمهوريين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فوز عبدول السيد (عبد الرحمن السيد) بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان، خبرا سارا للجمهوريين، موجها في الوقت ذاته انتقادا حادا للعملية الانتخابية في الولاية وخصوصا بمقاطعة ديترويت.

وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن فوز عبدول السيد "الكاره لليهود ولإسرائيل" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خبر سار للجمهوريين، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي كانت "بعيدة كل البعد عن التوقعات".

وأضاف أن ما وصفها بالسياسات "المجنونة" للديمقراطيين ستزداد سوءا.

وفي منشور سابق، انتقد الرئيس الأمريكي العملية الانتخابية في مقاطعة واين (ديترويت) في ميشيغان، قائلا إنها "واحدة من أكثر مناطق التصويت فسادا في الولايات المتحدة إن لم تكن في العالم، إنها أشبه بدول العالم الثالث".

وأضاف: "تحدث المعجزات في مقاطعة واين حيث يتجاوز عدد الأصوات المدلى بها عدد الناخبين بفارق كبير.. استعدوا لانتخابات أخرى مزوّرة".

وحث ترمب الناخبين في ميشيغان على التصويت للمرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

القواعد تغيرت

من جهته، قال عبدول السيد، المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان إن القواعد تغيرت، مضيفا أنه "من غير الممكن أن يتم شراء الناس"، في ما يبدو أنه تلميح إلى حجم الإنفاق السياسي لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل التي دعمت منافسته هيلي ستيفنز بأكثر من 50 مليون دولار، بينها ما يزيد على 30 مليون دولار من "أيباك" والجهات المرتبطة بها.

وتعهد المرشح الديمقراطي بالدفع لإبعاد المال عن السياسة وتعزيز السياسات الاجتماعية، مؤكدا دعمه لتوفير الرعاية الصحية للجميع، وقال إن فوزه يمثل انتصارا لناخبي ميشيغان.

وحسم عبدول السيد ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، بعدما تفوق على النائبة هيلي ستيفنز.

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ويُنظر إلى النتيجة على أنها انتصار بارز للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، رغم الدعم المالي والسياسي الكبير الذي وفرته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وحلفاؤها لمنافسته، والذي بلغ أكثر من 50 مليون دولار.

وجاء فوز السيد بفارق ضئيل، إذ حصل على 48.5% من الأصوات مقابل 47.5% لستيفنز، متقدما عليها بـ14 ألفا و898 صوتا.