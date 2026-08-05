عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات المسيّرة الروسية، بينما أُصيب مدير شركة روسية تُصنّع طائرات مسيّرة تُستخدَم ضد أوكرانيا بجروح بالغة جراء انفجار سيارته.

وأعلن بوتين القرار خلال اجتماع مع قادة وزارة الدفاع، واصفا ليامين بأنه "أحد أكثر المتخصصين تأهيلا" لقيادة قوات المنظومات المسيّرة الروسية الجديدة، وكلفه باستكمال تشكيل قوات المنظومات المسيّرة وتولي قيادتها "في المستقبل القريب".

وقوات المنظومات المسيّرة هي فرع عسكري استُحدث في الآونة الأخيرة لتولي إدارة العمليات المرتبطة بحرب الطائرات المسيّرة، في خطوة تأتي ضمن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في منتصف العام الخامس من الحرب بأوكرانيا.

وتحوّلت الطائرات المسيّرة إلى عنصر رئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ يستخدمها الطرفان على امتداد خط المواجهة الذي يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر، فضلا عن تنفيذ هجمات بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية واللوجيستية داخل أراضي الخصم.

وكانت أوكرانيا أعلنت الشهر الماضي إنشاء قيادة خاصة بها للعمليات بعيدة المدى.

وشغل ليامين سابقا منصب رئيس أركان مجموعة "المركز" الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، وتخرج في مدرسة قيادة الدبابات ولديه خبرة في القوات البرية.

وخلال الاجتماع نفسه، أعلن بوتين تعديلات عسكرية أخرى شملت تعيين قائد مجموعة "المركز" فاليري سولودتشك مسؤولا عن الشؤون اللوجيستية العسكرية، وسيخلفه أندريه إيفانايف، الذي كان مسؤولا سابقا عن مجموعة القوات الشرقية.

إصابة مدير شركة مسيّرات

وفي تطوّر منفصل، أُصيب فلاديمير تكاتشوك، مدير شركة "أورالدرونزافود" الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا، بجروح خطيرة إثر انفجار سيارته قرب مدينة يكاترينبورغ في منطقة الأورال، في حين قُتل سائقه.

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ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في جهاز الإسعاف أن تكاتشوك أُدخل إلى العناية المركزة وهو في حالة حرجة، بينما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا في الحادث بتهمة محاولة القتل، من دون الكشف عن ملابساته.

وذكر أحد المدوّنين العسكريين الروس أن الهجوم وقع أمس الثلاثاء، لكنّ تفاصيله لم تظهر إلا بعد يوم واحد، وانتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الروسية.

وقالت قناة ماش الروسية، ⁠⁠التي تستند إلى مصادر ⁠⁠في الشرطة والأجهزة الأمنية، إن السيارة التي كان يستقلها تكاتشوك دُمرت جراء انفجار عبوة ناسفة مخبأة أسفلها. وأضافت ⁠⁠أن السائق، الذي وصفته بعض التقارير بأنه حارس شخصي، لقي ⁠⁠حتفه على الفور.

وتخضع شركة "أورالدرونزافود" ومديرها لعقوبات أوروبية وأمريكية بسبب دعمها المجهود الحربي الروسي.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من إصابة رجل الأعمال الروسي أندريه تشيريزوف، الذي يعمل أيضا في تصميم الطائرات المسيّرة، بطلق ناري في مدينة تولا، في سلسلة حوادث استهدفت مسؤولين وعسكريين وشخصيات مرتبطة بالمجهود الحربي الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا خلال فبراير/شباط 2022، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض تلك العمليات.