خفضت البرازيل، الثلاثاء، مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين بسبب هجوم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأبلغت البرازيل الأرجنتين بأن علاقاتها معها ستُدار على مستوى القائم بالأعمال، وفقا لمصدر حكومي برازيلي تحدث مع رويترز.

وأكد المصدر أن سفير البرازيل لدى الأرجنتين خوليو بيتيلي لن يعود إلى بوينس آيرس، بعد أن وصف ميلي -في مقابلة تلفزيونية- لولا بأنه "مدان سابق ولص وفاسد".

من جهتها، أكدت الحكومة الأرجنتينية أنها أُبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال.

وكان بيتيلي قد استُدعي بالفعل من بوينس آيرس أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد أن انتقد ميلي نظيره لولا أثناء ظهوره إلى جانب مرشح المعارضة البرازيلي للرئاسة فلافيو بولسونارو في حفل الإطلاق الرسمي لحملته لإزاحة الرئيس الحالي، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي حفل الإطلاق نفسه، هاجم ميلي قاضي المحكمة العليا البرازيلي ألكسندر دي مورايس ووصفه بأنه "قمامة".

والأسبوع الماضي، أدت إهانات الرئيس الأرجنتيني المتكررة إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى.

ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2023.