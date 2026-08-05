الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس ويهدم منزلين قرب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عَقَب شمال مدينة القدس المحتلة. كما هدمت منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن قوات الاحتلال تنتشر في عدة حارات في مخيم قلنديا، وإن قناصة منها انتشروا فوق أسطح البنايات السكنية.

وأضافت المراسلة أن تلك القوات اعتقلت عددا من الفلسطينيين وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا، مشيرة إلى أن من بينهم عددا من أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا.

من جهتها قالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن مخيم قلنديا يتعرض "لاقتحام كبير" وإن آلية تابعة للجيش دعست شابا في محيط المخيم.

وأضافت أن الاحتلال وزع رسائل تهديد على المواطنين وفرض حظر التجول في شوارع حي كفر عقب المحاذي للمخيم، ومنع أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم، واعتدى بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته الاقتحام.

وأفادت المحافظة بأن آليات الاحتلال أدخلت إلى المخيم صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها، مع استمرار عمليات المداهمة والتفتيش.

وذكرت أن الجيش اقتحم مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأجبر إحدى العائلات على إخلاء منزلها، مشيرة إلى توزيع إخطارات هدم في محيط حاجز قلنديا العسكري مع إجبار أصحابها على إخراج محتوياتها.

وجنوبي الضفة، قال مراسل الجزيرة محمد الأطرش إن جرافات الاحتلال شرعت في هدم منزلين في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأظهرت مشاهد مصورة حفارا عسكريا وهو يهدم أجزاء من منزل قيد الإنشاء وسط تصاعد كثيف للغبار، في حين انتشر جنود الاحتلال فوق أسطح مبان مجاورة وفي محيط الموقع، بالتزامن مع استمرار آليات الهدم في تنفيذ العملية.