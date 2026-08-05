سوريا توقع اتفاقيات مع السعودية لتعزيز توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وقّعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات، اليوم الأربعاء، ‏‏‏‏3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة في مبنى الشركة بدمشق.

وتتضمن الاتفاقيات "تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية 760 ميغاواطاً مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواطاً في خطوة تهدف إلى دعم مصادر الطاقة المتجددة"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

التوسع بإنتاج الطاقة النظيفة

وقال وزير الطاقة السوري إن الاتفاقيات "خطوة مهمة نحو توسيع مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا"، مضيفا في تعليق له على منصة إكس أن "تنفيذ محطات للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميغاواطاً، مدعومة بأنظمة تخزين بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواطاً، يأتي في إطار التوجه نحو تطوير منظومة كهربائية أكثر استقراراً وكفاءة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد البشير أن "الاتفاقية تؤكد حرصنا على تشجيع الاستثمارات النوعية والشراكات الفاعلة مع الشركات المتخصصة، بما يدعم مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا".

ووقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في فبراير/شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغاواط مدعوم بطاقة تخزين بطاريات بقدرة 827 ميغاواطاً.

وجرت في قصر الشعب بدمشق في 7 فبراير/شباط الماضي مراسم الإعلان عن عقود إستراتيجية في عدة قطاعات حيوية بين الحكومة السورية والسعودية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

7 مليارات دولار لتوليد الكهرباء

وسبق أن وقع وزير الطاقة السوري محمد البشير – بحضور الرئيس الشرع- على "مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي القطرية، وشركة بور إنترناشونال الأمريكية، وشركة جاليون إنيرجي وشركة جنكز إنيرجي التركيتين".

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وبيّن الوزير في كلمة له خلال مراسم التوقيع في 29 مايو/أيار 2025 أن الاتفاقية تشمل "تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا".