حرائق غابات بأمريكا تدمر 700 مبنى وتدفع 64 ألف شخص للنزوح

دمّرت حرائق غابات بضواحي سبوكان -في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة- ما لا يقل عن 700 مبنى، كما أجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، وفق ما أعلنه مسؤولون أمريكيون أمس الاثنين.

وتشكّل هذه الحرائق -المستعرة لليوم الثالث على التوالي- أولوية قصوى لعمليات مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة كافة، بما في ذلك منطقة شمال غرب المحيط الهادي التي تعاني من الجفاف، حيث تشتعل العشرات من حرائق الغابات الكبرى منذ أسابيع، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء في مناطق واسعة.

إخلاء عشرات الآلاف

وأتت حرائق سبوكان -التي لا تزال أسباب اندلاعها قيد التحقيق- على أكثر من ثمانية آلاف فدان منذ اندلاعها السبت الماضي، داخل وفي محيط ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230 ألف نسمة.

وقال المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ بنجامين كوسيل إن أوامر إخلاء فوري صدرت لنحو 64 ألف شخص حتى أمس الاثنين، مقابل 4 آلاف شخص في اليوم السابق.

وأضاف كوسيل أن ما لا يقل عن 700 مبنى اشتعلت فيها ‌النيران، معظمها في المناطق السكنية، فيما أظهرت عمليات المسح الجوية بالأشعة تحت الحمراء احتمال تضرر أو ‌تدمير ‌400 مبنى آخر، بما في ذلك المنازل.