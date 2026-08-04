مدمرة أمريكية تظهر وسط صحراء في الصين.. ما القصة؟

أنشأت الصين داخل صحراء تاكلاماكان غربي البلاد نموذجا ثلاثي الأبعاد بالحجم الكامل لمدمرة أمريكية من فئة "آرلي بيرك"، إلى جانب منشأة منفصلة تضم أهدافا بحرية يمكن تحريكها فوق مسار يشبه السكك الحديدية، في ميدان سبق استخدامه لاختبار أسلحة موجّهة مضادة للسفن.

وتُظهر صور أقمار صناعية حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة مراحل بناء نموذج المدمرة خلال الأشهر الماضية، قبل اكتماله وظهور آثار داكنة وتغيرات جديدة في محيطه، كما ترصد تغيّر مواقع الأهداف الموضوعة فوق المسار في المنشأة الثانية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2026.

وتقع المنشأتان داخل منطقة روتشيانغ الصحراوية، التي استُخدمت خلال السنوات الماضية لبناء نماذج لسفن وقواعد عسكرية، بينها حاملات طائرات ومدمرات أمريكية.

مدمِّرة بالحجم الكامل

وتظهر المقارنة الزمنية أن إنشاء النموذج الجديد بدأ خلال الأشهر الأخيرة من 2025، في حين تكشف صورة التقطت في فبراير/شباط الماضي هيكله خلال مرحلة البناء، قبل اكتمال سطحه وبنيته العلوية بحلول مايو/أيار الماضي.

وفي صورة 19 يونيو/حزيران الماضي، ظهر النموذج مكتملا بطول يقترب من 155 مترا، مع مقدمة مدببة ومؤخرة تضم ما يشبه منصة هبوط مروحية، إلى جانب بنية علوية ومدفع في مقدمة السطح ومواضع مستطيلة تحاكي خلايا الإطلاق الرأسي.

وتتوافق هذه الأبعاد والتفاصيل مع مدمرات "آرلي بيرك" التابعة للبحرية الأمريكية، التي يتراوح طولها بين 153.9 و155.3 مترا، ويبلغ عرضها نحو 18 مترا. وتضم المدمرة الحقيقية نظام "إيجيس" القتالي، ومدفعا بحريا من عيار 5 بوصات، ونظام إطلاق رأسي يصل في بعض نسخها إلى 96 خلية للصواريخ.

ولا يقتصر النموذج الصيني على رسم مسطح لهيكل سفينة فوق الرمال، كما ظهر في أهداف أقدم بالموقع، بل يحاكي الارتفاعات والبنية العلوية ومواقع الرادارات ومداخن العادم وأغطية خلايا الإطلاق، وهو ما يمنحه بصمة بصرية وهندسية أقرب إلى السفينة الحقيقية عند رصده من أعلى أو بواسطة مستشعرات الذخائر الموجهة.

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آثار جديدة حول النموذج

وبينما بدا محيط النموذج شبه خالٍ من الآثار الداكنة في صورة 19 يونيو/حزيران، تكشف صورة أحدث التُقطت في 3 يوليو/تموز الماضي ظهور نطاق داكن واسع حول الهيكل وعدة نقاط وتغيرات جديدة ملاصقة لجانبيه، إلى جانب اضطراب واضح في سطح الأرض المحيطة.

سفينة على القضبان

وعلى مسافة نحو 20 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من نموذج المدمرة، تظهر صور "بلانيت" منشأة منفصلة تضم مبنى كبيرا مغطى يتصل بمسار مزدوج وعريض يمتد جنوبا داخل الصحراء.

وتكشف صورة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مبنى المنشأة والمسار الممتد منه، بينما تظهر صورة 22 سبتمبر/أيلول 2025 أجساما طويلة موضوعة فوق القضبان جنوب المبنى. وفي صورتي 18 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان 2026، يظهر جسم طويل يشبه هدفا بحريا في تكوين مختلف فوق المسار ذاته.

ويشير تغيّر شكل الأهداف وترتيبها على القضبان إلى أن المنشأة لا تُستخدم لتخزين نماذج ثابتة فحسب، بل تسمح بتحريكها على طول المسار، بما يوفر هدفا يحاكي انتقال سفينة أثناء تجارب التوجيه والتعقب.

وكان معهد البحرية الأمريكي قد رصد في الموقع خلال 2021 هدفا بطول نحو 75 مترا محمولا فوق مسار واسع ومزودا بأجهزة قياس، في حين قدّر تحليل نشرته المؤسسة البحرية الوطنية الهندية امتداد منظومة القضبان بنحو 37.6 كيلومترا، مع وجود ورشة مغطاة يُعتقد أنها مخصصة لبناء الأهداف المتحركة وصيانتها.

ميدان لاختبار ضرب السفن

ويعود رصد النماذج البحرية في منطقة روتشيانغ إلى 2021، حين أظهرت صور عالية الدقة مخططا بالحجم الكامل لحاملة طائرات أمريكية ونموذجين لمدمرات من فئة "آرلي بيرك"، إلى جانب هدف بحري متحرك فوق القضبان.

وربطت تحليلات آنذاك الموقع بتجارب الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

ويأتي تطوير أهداف أكثر واقعية في وقت تمتلك فيه قوة الصواريخ الصينية منظومات مصممة لمهاجمة القطع البحرية؛ إذ يذكر تقرير وزارة الدفاع الأمريكية بشأن القدرات العسكرية الصينية أن صاروخ "دي إف-21 دي" قادر على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد السفن، بما فيها حاملات الطائرات، بمدى يتجاوز 1500 كيلومتر، بينما يمكن لصاروخ "دي إف-26" تنفيذ ضربات مضادة للسفن على مدى يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف كيلومتر.