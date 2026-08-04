صدور نتائج الثانوية العامة في سوريا.. نحو 341 ألف طالب ونسب نجاح متفاوتة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة لعام 2026، والتي تقدم لها أكثر من 340 ألف طالب وطالبة.

نسب النجاح

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بأن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 341,183 طالبا وطالبة، توزعوا على مختلف الفروع التعليمية:

الفرع العلمي: تقدم للامتحانات 201,369 طالبا وطالبة، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 65.3%، مقابل 47.5% لطلاب الدراسة الحرة.

الفرع الأدبي: سجل مشاركة 115,046 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بين النظاميين 68.2%، في حين بلغت بين طلاب الدراسة الحرة 48.8%.

الثانوية الشرعية: بلغت أعداد المتقدمين 2,697 طالبا وطالبة، وسجل الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 69.3%.

الثانوية المهنية: تقدم للامتحانات 22,128 طالبا وطالبة، وتوقفت نسبة النجاح بين النظاميين عند 39.4%.

خلل في التطبيق

وتسبب عطل مفاجئ في التطبيق المخصص للنتائج في حرمان العديد من الطلاب والعائلات من معرفة درجاتهم فور إعلانها مساء أمس.

وأثار توقف التطبيق تفاعلا وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر العديد من المواطنين في الشوارع أثناء محاولاتهم تصفح الروابط والتطبيق دون جدوى، وتساءلوا عن طبيعة المشكلة الفنية المسجلة.

وفي بيان توضيحي لاحق، كشفت وزارة التربية والتعليم أن التوقف المؤقت والصعوبة في الوصول للنتائج ناتجان عن "معدلات دخول غير مسبوقة" تجاوزت القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مشيرة إلى أن المنظومة شهدت نحو 4 ملايين محاولة دخول في الدقيقة الأولى فقط بعد صدور النتائج، ونحو 75 مليون دخول خلال الساعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن الخوادم والتجهيزات المستخدمة حديثة مجهزة وفق المعايير، إلا أن الضغط المفاجئ تسبب في بطء مؤقت، مؤكدة أن الفرق الفنية باشرت العمل على حل المشكلة واستعادة الخدمة تدريجيا، إلى جانب إطلاق نسخة محدثة من التطبيق لرفع كفاءة الأداء وتخفيف الضغط وتحسين سرعة الوصول للنتائج.