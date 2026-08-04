حصيلة زلزاليْ فنزويلا تتجاوز 6 آلاف قتيل و17 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا -في يونيو/حزيران الماضي- إلى أكثر من 6 آلاف قتيل، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أمس الاثنين.

وأودى الزلزالان بحياة 6125 إنسانا، كما تسببا في إصابة قرابة 17 ألف شخص، وانهيار نحو 200 مبنى غالبيتها في "لا غوايرا"، حيث لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة، أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وفي 24 يونيو/حزيران، ضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد ولا سيما في ولاية "لا غوايرا" الساحلية قرب العاصمة كراكاس.

وقال حاكم "لا غوايرا" خوسيه أليخاندرو تيران للصحافة المحلية إن قرابة 1400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم تعلن الحكومة عدد المفقودين، في حين يقدّر خبراء أن عددهم يصل إلى 10 آلاف.

والأسبوع الماضي، بدأت السلطات الفنزويلية هدم مبانٍ في الولاية، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى.

تشريع لإيواء الآلاف

وأقر البرلمان الفنزويلي -يوم الجمعة الماضي- قانونا يهدف إلى زيادة معروض المساكن المخصصة للإيجار، من أجل مساعدة آلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم.

وقالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز -في وقت سابق الاثنين- إن هذا القانون سيتيح قيام علاقات قائمة على مبدأ "المنفعة المتبادلة" بين مالكي العقارات والراغبين في الاستئجار.

وأضافت: "نقدّر أن قرابة 400 ألف وحدة سكنية ستكون مشمولة بهذا القانون"، معلنة أن حكومتها تعتزم تسليم 4 آلاف وحدة سكنية بحلول نهاية العام، كما ستوفر تمويلا لشراء عقارات للأشخاص المتضررين من الزلزالين اللذين يعدّان الأكثر تدميرا في التاريخ الحديث للبلاد.