إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وهجمات للمستوطنين في الضفة

أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون قرية جالود جنوب المدينة وأحرقوا 3 مركبات فلسطينية. وفي غضون ذلك، اعتُقل 9 فلسطينيين في اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا بالرصاص خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس بالتزامن مع اقتحام المستوطنين مقام يوسف في المدينة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

وجنوب مدينة نابلس، هاجم مستوطنون فجر اليوم قرية جالود واستهدفوا مساكن وألحقوا أضرارا مادية في عدة سيارات بعد إضرام النار فيها.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن الهجوم أسفر إجمالا عن إحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما.

وفي محافظة طوباس، اقتحم جيش الاحتلال مخيم الفارعة وأجرى تفتيشا لعدد من المنازل، كما اقتحم مدينة قلقيلية واعتقل 5 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم.

وفي مدينة طولكرم، اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال المدينة، كما اعتقل شابا آخر من بلدة بيت عنان غرب القدس.

ومن جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن الجيش اقتحم منزل رئيسها مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة في المدينة وحطم محتوياته.

وطالت الاقتحامات مدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة وتخللها احتجاز أسرى سابقين والتحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي 2256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية، منها 798 اعتداء من تنفيذ المستوطنين أدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين.