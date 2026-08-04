الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تناول آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ودفع المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وبحث الطرفان، وفقا لبيان الديوان الأميري القطري، سبل تعزيز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تضطلع به قطر في دعم المسارات الدبلوماسية وتيسير الحوار بين الأطراف المعنية، معتبرا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد أمير قطر على أهمية مواصلة الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية.

كما أكد أمير قطر ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ السلم والأمن.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.