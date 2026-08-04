الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران بالسعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن -اليوم الثلاثاء- تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة، استهدف ما وصفته بـ"هدف حساس" في مطار نجران بجنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في بيان نشره عبر منصة إكس– إن قوات الحوثيين استهدفت "هدفا حساسا" داخل مطار نجران باستخدام طائرة مسيّرة، مشيرا إلى أن العملية حققت إصابة دقيقة، من دون الكشف عن طبيعة الهدف.

وأضاف سريع أن الهجوم جاء ردا على ما عدَّه انتهاكا سعوديا للأجواء في محافظتي صعدة وحجة، مؤكدا أن مثل هذه التحركات "لن تمر دون رد"، بحسب تعبيره.

وتصاعدت التوترات عقب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها، ردا على ما قالوا إنه حصار تفرضه الرياض على اليمن.

وكانت السعودية قد أعلنت -في 30 يوليو/تموز الماضي- موافقة 14 دولة (بينها مصر وباكستان وتركيا وقطر والبحرين والأردن واليمن وبنغلاديش) على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن التحالف يهدف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وسيتركز نشاطه في ثلاثة من أهم الممرات البحرية في العالم، هي مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

تصاعد الأوضاع في اليمن

ورغم تهدئة نسبية شهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، فإن مواجهات متقطعة تندلع ضمن حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وبينما يساند تحالف دعم الشرعية في اليمن -بقيادة السعودية- قوات الحكومة اليمنية، تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي، تصاعد التوتر في اليمن، وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022، خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

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وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -في يوليو/تموز الماضي- تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، في حين تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.