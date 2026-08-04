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تمسك بانسحاب الاحتلال.. نعيم قاسم يهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

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BEIRUT, LEBANON - APRIL 13: A young girl plays with a mobile phone as Hezbollah’s secretary-general, Lebanese Shia cleric, Naim Qassem appears on TV to address supporters on April 13, 2026 in Beirut, Lebanon. Israel has stepped-up its attacks on Lebanon following President Donald Trump's announcement of a two-week ceasefire agreement between the US and Iran, conditional on shipping being allowed to resume through the Strait of Hormuz. Israel says it will observe the ceasefire with Iran but insists Lebanon was not included in the deal, and has since launched the "largest coordinated strike" on Hezbollah targets since the cross-border war began on March 2. Iran and Pakistan - which has been coordinating peace talks - have said that the ceasefire would include Lebanon, while the US has yet to weigh-in. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
أكد قاسم أن المفاوضات المباشرة لم تحقق للبنان إلا التنازلات الميدانية(غيتي )
Published On 4/8/2026
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آخر تحديث: 11:32 (توقيت مكة)

دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفه بـ"التنازلات" والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي.

وأكد قاسم – في كلمة له ببعلبك بمناسبة أربعينية الإمام الحسين – أن المفاوضات المباشرة لم تحقق للبنان إلا التنازلات الميدانية، داعيا السلطة السياسية إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى تحقيق انسحاب إسرائيل.

في الوقت ذاته، أكد أن إسرائيل حققت مكاسب سياسية دون نتائج ميدانية.

وقال قاسم: "نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا علينا وعلى إيران وغزة واليمن وكل المنطقة"، يهدف إلى استعمار المنطقة وتنصيب إسرائيل وكيلا عن أمريكا، وفق حديثه.

وفيما يخص الشأن الداخلي والوضع في الجنوب، شدد الأمين العام لحزب الله على الإيمان بـ"لبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة"، معتبرا أن أي عدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان.

وأكد قاسم أنه لا استقرار للبنان دون استقرار جنوبه وكل أراضيه، مشيرا إلى أن "الخيار الوحيد للعدو هو الانسحاب وسينسحب"، ومؤكدا التأييد لانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي الشأن السوري، أكد قاسم استعداد الحزب للقاء القيادة السورية في الوقت المناسب، مؤكدا أن ترابط الاستقرار بين لبنان وسوريا يشكل سندا أساسيا للمنطقة.

ويرى الأمين العام للحزب أن استقرار سوريا سند للبنان كما أن لبنان المستقر سند لسوريا.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و250 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ويتواصل هذا العدوان، وإن كان بوتيرة أقل نوعا ما، رغم توقيع بيروت وتل أبيب اتفاق "صيغة الإطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي برعاية أمريكية، وكذلك رغم استمرار مسار تفاوضي في روما الثلاثاء.

المصدر: الجزيرة

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