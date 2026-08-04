5 اقتحامات لآخر معاقلها بالقدس هذا العام.. ماذا تقول الأونروا؟

القدس- حذّر مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية قلنديا للتدريب المهني (معهد قلنديا) التابع للوكالة الأممية، أو استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة.

وكشفت "الأونروا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الكلية، وهو آخر منشآتها العاملة في القدس، 5 مرات منذ مطلع عام 2026.

رفض الاقتحام

وقال فريدريك، خلال حديثه عبر تقنية "زوم" لمجموعة من الصحفيين خلال جولة ميدانية لهم نظمتها الكلية، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على واقع الكلية والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بحقها، إن الكلية تواجه منذ أشهر تهديدات متواصلة من سلطات الاحتلال بإغلاقها والاستيلاء عليها، مؤكدا أن اقتحامها من جيش الاحتلال دون تصريح أو إذن مسبق يشكل انتهاكا لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة ومنظماتها.

وقال المسؤول الأممي إن كلية تدريب قلنديا تعد أول وأقدم معهد مهني أنشأته الأونروا قبل أكثر من 70 عاما، وتخرج فيها آلاف لاجئي فلسطين الذين انخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية، "وتتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي".

من جهتها، قالت القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في الضفة الغربية عبير إسماعيل، إن الكلية تعد آخر منشآت الأونروا التي لا تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن الوكالة لم تتلقَّ حتى الآن أي قرار إسرائيلي بإغلاق الكلية أو مصادرتها.

اقتحام بلا إنذار

وأوضحت أن القانون الإسرائيلي القاضي بإغلاق مقرات الأونروا في القدس دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، حيث تم إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، ومدارسها الـ6 في القدس، وعياداتها في مخيم شعفاط والبلدة القديمة.

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ولم تتلقّ الأونروا -وفقها- أي قرارات إسرائيلية تتعلق بإغلاق المعهد أو مصادرته أو هدمه، رغم تنفيذ "جهات إسرائيلية"، حسب تعبيرها، 5 اقتحامات للمعهد منذ مطلع عام 2026 دون "إنذارات أو إشعارات مسبقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على قانونين (دخلا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025) يقضيان بمنع الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

المكان أولا

ورغم تهديدات الاحتلال، أشارت المتحدثة إلى أن طلبة المعهد القادمين من اللاجئين في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية والقدس الـ19، يواصلون الالتحاق بالدورات التدريبية وأن المعهد يواصل عمله كالمعتاد، مؤكدة أن لا تواصل مطلقا بين الأونروا والجانب الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن المعهد مقام على أرض أتاحت الحكومة الأردنية استخدامها للوكالة قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

وتقع كلية تدريب قلنديا شمال القدس المحتلة، وتمتد منشآتها على مساحة 88 دونما (الدونم= 1000 متر مربع)، ويبلغ عدد طلبتها حاليا نحو 270 طالبا وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما.

ويتوزع الطلبة على 16 تخصصا مهنيا، كما توفر خدمات السكن الداخلي والتمريض والإرشاد والتوعية، إضافة إلى قسم للتوجيه والإرشاد المهني، ويتراوح عدد خريجيها سنويا بين 250 و300 خريج.