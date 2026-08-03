من محبسها السري.. أونغ سان تلتقي الصليب الأحمر ونجلها يحذر!

بعد أكثر من خمس سنوات من الاحتجاز بعيدا عن الأنظار، ظهرت زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي أخيرا – اليوم الاثنين- وهي تستقبل مندوبا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بالنسبة لكثيرين، تبدو اللحظة تطورا إنسانيا مهما في ملف إحدى أبرز السجينات السياسيات في جنوب شرق آسيا، لكنها في الوقت نفسه لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية حول مكانها وحالتها الصحية وحقوقها الأساسية كمحتجزة، وفق ما يقول ابنها.

لقاء نادر

تقول الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار إن أونغ سان سو شي، الزعيمة السابقة للبلاد الحائزة جائزة نوبل للسلام، التقت في العاصمة نايبيداو ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرنو دو بايك. وظهرت معه في صور وهي داخل غرفة تكسو جدرانها ألواح خشبية، في أول تواصل معلن مع جهة دولية إنسانية منذ أطاح الجيش بحكومتها المدنية المنتخبة في فبراير/شباط 2021.

ومنذ ذلك الانقلاب، جرى احتجاز أونغ سان سو شي (81 عاماً) في مكان سري ولم يلتق بها علنا أي زعيم أو مبعوث أجنبي، بينما تكتفي السلطات بالتأكيد بصورة عامة أنها "بصحة جيدة" دون تقديم معلومات يمكن التحقق منها عن ظروف احتجازها أو مكانه أو وضعها الصحي.

وإلى جانب اللقاء، ظهرت أونغ سان سو شي في صور أخرى وهي تقطع كعكة عيد ميلاد وردية اللون كتب عليها "عيد ميلاد سعيد للعمة سو 2026/6/19″، بما يرجح أن الصور التقطت خلال احتفال بعيد ميلادها الـ81 في يونيو/حزيران. بدت الزعيمة السابقة في حالة استرخاء وهي تبتسم، دون علامات ظاهرة على اعتلال الصحة.

أسئلة حقوقية

لكن هذه اللقطات، على أهميتها الرمزية، لا تجيب عن الأسئلة الحقوقية الأساسية. فلا مكان الاحتفال معروف، ولا تفاصيل عن ظروف الاحتجاز اليومية، ولا معلومات عن مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية أو إمكانية التواصل مع الأسرة والمحامين. وحتى اللحظة، لم تقدم السلطات رواية حول وضع أونغ سان سو شي القانوني والإنساني، في سياق حملة أوسع ضد المعارضة السياسية في البلاد.

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خارج ميانمار، يتابع كيم أريس، نجل أونغ سان سو شي المقيم في الخارج، هذه التطورات بارتياح مشوب بالقلق. ففي بيان قال إن هذا اللقاء يمثل أول "تطور إيجابي" يتعلق بوالدته منذ أكثر من خمس سنوات، لكنه حذر من الاكتفاء بالصورة وشدّد على أن هذه الخطوة لا تكفي.

وقال أريس إن زيارة مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قد تكون خطوة أولى، لكنها يجب ألا تكون الأخيرة"، مضيفا أنه لم يتلق بعد أي تأكيد مستقل بخصوص حالة والدته أو مستوى سلامتها.

ووفق حقوقيين يمكن أن يُقرأ اللقاء اليوم في إطار محاولة لإدارة الصورة أمام المجتمع الدولي، وإظهار قدر من "الانفتاح" الإنساني بعد سنوات من الانتقادات الحقوقية الواسعة.