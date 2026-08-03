أخبار|فنزويلا

من سجنه في نيويورك.. مادورو يشيد بـ"مسار الحوار" في فنزويلا

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الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أثناء اقتياده إلى محكمة اتحادية في مانهاتن بنيويورك، لمواجهة اتهامات أميركية تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 5 يناير/كانون الثاني 2026.
مادورو أثناء اقتياده إلى محكمة اتحادية في مانهاتن بنيويورك لمواجهة الاتهامات الأمريكية (رويترز)
Published On 3/8/2026

أشاد الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، الأحد، من سجنه في نيويورك بـ"كل مسار حوار"، في حين تستعد الحكومة والمعارضة في فنزويلا لإطلاق حوار سياسي برعاية الولايات المتحدة يأمل كثيرون أن يفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات.

وكتب مادورو في رسالة على حسابه الرسمي في تليغرام أن "التحدث عن نهضة وطنية كهدف مشترك هو التحدث عن احترام متبادل. نشيد بكل مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين"، وفق تعبيره.

ويبدأ هذا الحوار، الأسبوع المقبل، بعد 7 أشهر من اعتقال الجيش الأمريكي لمادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة للخضوع للمحاكمة بتهم تشمل التآمر لارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات، وتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة مدمرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة.

ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي مسار الحوار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات.

ولم تُدع زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى المشاركة في الحوار، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تعارض المسار.

OSLO, NORWAY - DECEMBER 11: Maria Corina Machado, the Venezuelan opposition figure and 2025 Nobel Peace Prize recipient, attends a press conference on December 11, 2025 in Oslo, Norway. Machado, who had been banned from leaving Venezuela, missed the award ceremony yesterday before arriving in Olso late last night. (Photo by Rune Hellestad/Getty Images)
ماتشادو لم تتلق دعوة للمشاركة في مسار الحوار الفنزويلي (غيتي)

محاكمة مادورو

وتنطلق محاكمة مادورو رسميا في الولايات المتحدة في الأول من يونيو/حزيران 2027 على خلفية اتهام الولايات المتحدة له بالاتجار بالمخدرات.

وإضافة إلى التهم الموجهة إليه، رفعت عائلات 5 شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى مدنية ضد مادورو في أوائل يوليو/تموز الماضي، متهمة إياه بإصدار أوامر بإعدامهم كجزء من نمط أوسع من عنف الدولة.

وفي أول مثول له أمام المحكمة في نيويورك، بعد وقت قصير من قبض الجيش الأمريكي عليه، قدم نيكولاس مادورو نفسه على أنه "أسير حرب".

وقبل أشهر، وافقت الإدارة الأمريكية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي مادورو وزوجته، بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تمنع كاراكاس من دفع الرسوم القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

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ومنذ اعتقال مادورو، تولت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة في فنزويلا، وأعادت فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من إدارة ترمب.

المصدر: الفرنسية

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