حادث الحافلة في الجزائر.. ماذا كشفت التحقيقات؟

قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر إن التحقيقات الأولية في حادث انقلاب الحافلة -الذي خلّف 28 قتيلا و36 جريحا- كشفت أن السائق كان تحت تأثير مواد مخدّرة أثناء وقوع الحادث.

وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيقات الأولية بيّنت تعاطي السائق الذي توفي في الحادث "لمواد مخدّرة مختلفة الأصناف"، مشيرا إلى أنه "عُثر بملابسه على قرصين من المؤثرات العقلية".

وكانت الحافلة تقلّ 64 شخصا، وهو ما يفوق العدد المرخص له والمحدّد بـ51 مسافرا بمن فيهم السائق، وفق البيان.

كما خلصت التحقيقات إلى أن الحافلة كانت لحظة الحادث "تمر بسرعة 121,63 كيلومترا في الساعة في منحدر، رغم وجود إشارة تحديد السرعة بـ60 كيلومترا في الساعة".

مأساة متكررة

ووقع الحادث -يوم الجمعة الماضي- على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري بالمكان المسمى الكرمة.

وبناء على بيان النيابة العامة، فقد تم تحديث الحصيلة الرسمية للحادث لتصبح 28 قتيلا و36 مصابا، بعدما كانت آخر حصيلة تشير إلى 27 وفاة.

وأعاد الحادث إلى الأذهان المأساة التي وقعت في وادي الحراش بالعاصمة شهر أغسطس/آب 2025، حين هوت حافلة مسافرين في النهر مما أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وعلى إثر الحادث، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حدادا وطنيا في البلاد لمدة ثلاثة أيام، متوعدا بمحاسبة من وصفهم بـ"مجرمي الطرقات" بأن القضاء "سيضرب بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث".