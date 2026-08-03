كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟

استيقظ سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر اليوم، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

التوثيق الرقمي ومشاهد الهلع

سرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة لتوثيق لحظات وقوع الزلزال عبر مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة وهواتف المواطنين، أظهرت تفاصيل اللحظات الأولى للهزة.

ووثقت عدة مقاطع اهتزازا عنيفا لمحتويات المنازل في مناطق متفرقة.

وخرج العديد من السكان إلى الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية.

وأظهر مقطع فيديو حالة من الهلع لدى سائح في أحد فنادق القاهرة، ووثق شاب ظهور تشققات جديدة في أساسات منزله شرق القاهرة عقب وقوع الهزة.

وفي تعليق على الحادثة، أوضح العالم والباحث الدكتور عصام حجي أن الزلزال يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي المعروف في نطاق خليج السويس والعقبة قائلا: "الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد من مخاطرها عبر رفع درجة الوعي، وتطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل، وتطوير شبكات الرصد".

وعلى الصعيد الشعبي، سادت موجة من التدوينات التي تعبر عن الصدمة والامتنان لسلامة الجميع، حيث وصف مدونون كيف تحولت ثوانٍ معدودة إلى لحظات خلت فيها الشوارع والمنازل من الهدوء، معتبرين أن الواقعة كانت تذكيرا بنعمة الأمان وأهمية السلامة العامة.