قطر تبحث مع دول الخليج جهود خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن المباحثات شملت استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية، مع التركيز على تنسيق الجهود المشتركة لدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصالات، أهمية التزام جميع الأطراف بخيار الحوار والدبلوماسية، وتنفيذ التفاهمات الواردة في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات المتحققة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تأكيد دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى نزع فتيل التوترات، والدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل يرسخ السلام المستدام ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.