حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وإسرائيل تشكو لترمب

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للجزيرة اليوم الاثنين، إن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار، فيما عبرت إسرائيل عن مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقطاع غزة، زاعمة أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر.

وأضاف المصدر، في تصريحات للجزيرة، أن حماس أكدت للوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني، مشيرا إلى أن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة.

"مخاوف" إسرائيلية

وفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، دورون سبيلمان، إن "إسرائيل أبلغت نظراءنا الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفا أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".

وأفاد بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت عناصر منذ إعلان ترمب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق زعمه.

وأردف المتحدث باسم نتنياهو أن تصرفات حماس تظهر أنها تستعد لتنفيذ "مجازر أخرى على غرار (هجوم) السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات وقواعد الاحتلال في غلاف غزة.

وأشار إلى أن الخطة التي نشرها "مجلس السلام" الذي يرأسه ترمب تنص على أن تصبح غزة "منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها".

النوايا والواقع

وأضاف: "تتناقض هذه الرؤية مباشرة مع الواقع الراهن ومع النوايا المعلنة لحماس. والخطوة الأولى التي لا غنى عنها للتوصل إلى أي ترتيب دائم هي نزع سلاح حماس بصورة فعلية وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها".

وتابع أن "أي إجراء لا يرقى إلى نزع السلاح بالكامل سيُبقي لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل مجددا"، على حد قوله.

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وكان مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته قال في وقت سابق إن إسرائيل، التي لا تزال تسيطر على معظم قطاع غزة، لن تسحب قواتها بموجب الخطة قبل التحقق من نزع سلاح حماس.

وواصلت إسرائيل شن غاراتها على غزة، ما أدى إلى استشهاد 19 شخصا وإصابة العشرات منذ الأحد.

والجمعة، أعلن مجلس السلام وترمب أن حماس وافقت على خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتسليم سلاح الحركة.

ولاحقا، أعلنت حماس، في اليوم نفسه، أن وقف إسرائيل لقتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.