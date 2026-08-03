زلزال بقوة 5.6 درجات شمال شرق شرم الشيخ بمصر

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مصر -فجر اليوم الاثنين- وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ.

لاحقا، قال بيان إن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من السويس.

وبدوره، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا ضرب مصر بقوة 5.4 درجات، مفيدا بأن مركز الهزة كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بالهزة.

وقال الهلال ‌الأحمر المصري إنه قام بتفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفا أنه لم يتلق -حتى الآن- أي تقارير عن ⁠إصابات أو أضرار⁠ في الممتلكات.

وحث الهلال الأحمر -في بيان له- السكان على "تجنب الاقتراب من المباني القديمة ⁠أو التي تظهر عليها تشققات"، ⁠ومتابعة التحديثات الرسمية، فيما ⁠تواصل السلطات تقييم الموقف.

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ المصري الحديث في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1992، وكان بقوة 5.8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية، وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف، ودمّر عشرات المنازل في أرجاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.

وتقع مدينة شرم الشيخ في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء في مصر، على ساحل البحر الأحمر عند ملتقى خليج العقبة وخليج السويس.