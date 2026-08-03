ترمب: سنبدأ مفاوضات مع إيران بعد أن أوقفنا هجوما ضخما عليها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكشف ترمب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وأنها كانت ستشن هجوما ضخما، وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه "كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا "سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين".

وكانت إيران أعلنت -أمس الأحد- أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.

وعلى وقع هذه التطورات، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة.