سوريا.. انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية بمشاركة حكومية

انطلقت أعمال "ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026" في العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من وزراء الحكومة السورية وممثلين عن الوزارات، وغرف التجارة، وقطاع الأعمال، وشركات التكنولوجيا، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية.

ويهدف الملتقى إلى "تعزيز التعاون والتكامل بين الفاعلين في منظومة التجارة الإلكترونية، من منصات وتطبيقات رقمية، وأصحاب مصلحة، وصناع قرار، ومؤثرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في سوريا"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

فرصة إستراتيجية

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن التجارة الإلكترونية تشكل فرصة إستراتيجية للكشف عن مكامن القوة والتحديات في مختلف القطاعات، وتتطلب تكامل جهود جميع الوزارات، مشيرا إلى أن بناء اقتصاد رقمي يعد ركيزة أساسية لتعزيزها وفتح آفاق جديدة للتنمية.

وأضاف الوزير أن "نجاح السوريين في تأسيس مشاريع عالمية يؤكد امتلاكهم روح المبادرة والقدرة على بناء الشراكات وتحويل الظروف الصعبة إلى فرص استثمارية".

وأوضح هيكل بأن سوريا لا تزال في بداية طريق التجارة الإلكترونية، مع تحديات تشمل محدودية تغطية الإنترنت وضعف الدفع الإلكتروني، لكنه أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون المعاملات المالية وقانون الجرائم الإلكترونية لدعم البيئة التشريعية وتعزيز نمو القطاع، مشددا على أن نجاح التجارة الإلكترونية يرتبط بتعزيز الثقة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والدفع الإلكتروني، بما يدعم بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار.

تحول نوعي في بنية الاقتصاد السوري

من جانبه، أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن التجارة الإلكترونية ستحدث تحولا نوعيا في بنية الاقتصاد السوري، وتفتح فرصا واسعة أمام القطاع الخاص وتعزز نمو الأعمال.

وأوضح برنية أن الحكومة تعمل لجعل التجارة الإلكترونية منصة لتشجيع تصدير المنتجات والخدمات السورية، وليس فقط زيادة الاستيراد أو استنزاف القطع الأجنبي، مشيرا إلى أن "سوريا تمتلك فرصاً كبيرة وقدرات إبداعية تؤهلها للاستفادة من هذا القطاع، داعيا إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية"، وفق "سانا".

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وشدد وزير المالية على أن "تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي الحكومي سيشكلان أساسا داعما لنمو التجارة الإلكترونية وتعزيز بيئة الاستثمار، وذلك عبر تكامل منظومة الدفع الإلكتروني، والفوترة الإلكترونية، والتسجيل المبسط، والالتزامات الضريبية، والخدمات الحكومية".

وأطلق ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026، مبادرة" 500 تاجر رقمي"، بهدف "تمكين التجار من دخول هذا المجال عبر ربطهم بأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وبرامج التدريب والاستشارات اللازمة لدعم رحلة التحول الرقمي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية.