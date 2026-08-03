إيران: لا محادثات مع أمريكا حاليا ولا تغيير بهرمز في ظل الحصار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مباحثات وشيكة بين الطرفين.

وأضاف بقائي، في مؤتمر صحفي بطهران، أن جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران، وأن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد أو ترسل وفدا إلى أي جهة.

وتابع أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري.

وحمّل بقائي واشنطن مسؤولية كل ما يحدث في المنطقة وخارجها، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالمحادثات الإيرانية العُمانية بشأن مضيق هرمز، قال المتحدث الإيراني إنها تواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في المضيق.

وأوضح بقائي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المسار الذي يجري نقاشه مع عُمان سيكون واحدا ويضم ممرات للدخول والخروج.

وكان المتحدث نفسه قال أمس إن بلاده وسلطنة عُمان تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، وأضاف أن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية، وترمي لتجاوز ما وصفها بالمسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية.

وفي مؤتمره الصحفي الجديد اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الصين تسعى إلى المساعدة في خفض التوتر، ضميفا أنه لا يمكن القول إن هناك وسطاء جددا.

وأعلنت إيران أنها أغلقت مضيق هرمز ردا على الحصار والضربات الأميركية المتكررة، وحذرت مرارا السفن من العبور خارج المسار الذي حددته بالقرب من سواحلها، في حين تشدد الولايات المتحدة على أن هذا الممر مفتوح، وأنها سهلت عبور عشرات السفن فيه في الفترة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن المحادثات مع إيران ستبدأ ظهر اليوم، دون الإشارة إلى المكان والأطراف المشاركة فيها، ودون تحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق.

إعلان

وعلق ترمب ما بدا هجوما كبيرا على إيران، وقال إنها ودولا خليجية طلبت منه التراجع، بيد أن مسؤولين إيرانيين نفوا أن تكون طهران طلبت وقف الهجوم.