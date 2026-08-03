الشرع يستقبل بارزاني في دمشق.. مباحثات حول الاقتصاد والأمن الإقليمي

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في قصر الشعب بدمشق مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مباحثات تناولت "العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي".

وأفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان، أن المباحثات تناولت أيضا "مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي".

ووصل بارزاني إلى دمشق، قبل ظهر اليوم، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى العاصمة السورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تلبية لـ"دعوة رسمية من الرئيس الشرع" بحسب رئاسة إقليم كردستان العراق.

وأفاد مراسل "سوريا الآن" أن زيارة بارزاني تأتي في ظل تزايد التفاهمات الأمنية والسياسية بين الجانبين خصوصا في ملفي الحدود وشمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن لقاءات سابقة بين الشرع وبارزاني مهدت لزيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى دمشق.

وسبق أن التقى الشرع وبارزاني في 11 أبريل/نيسان 2025 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث "بحثا مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كردستان".

وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى الشرع مع بارزاني مجددا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة.

والأحد، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن زيارة بارزاني تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من مشاركة وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو في المنتدى التربوي الكردستاني الرابع في أربيل، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين في حكومة الإقليم بشأن التعاون التعليمي وتبادل الخبرات.

كما سبقت الزيارة مباحثات أجراها وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية في أربيل، تناولت إعادة افتتاح القنصلية السورية في إقليم كردستان العراق.