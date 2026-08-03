أوكرانيا تضرب "عملاق التجارة الإلكترونية" الروسي وموسكو تستهدف سفنا عسكرية

واصلت أوكرانيا، اليوم الاثنين، غاراتها على العمق الروسي، كما استهدفت شبه جزيرة القرم، بينما أعلنت روسيا قصف 3 سفن تحمل شحنات عسكرية بالبحر الأسود قبالة أوكرانيا، مؤكدة كذلك سقوط قتلى بهجمات أوكرانية.

وأفاد مسؤولون بمقتل 6 أشخاص جراء غارات أوكرانية استهدفت قرية سياحية روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وهما وجهتان صيفيتان شهيرتان بين السائحين الروس.

وقال حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتيف، عبر تطبيق تليغرام، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في قرية أركيبو-أوسيبوفكا على ساحل البحر الأسود، "نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة، كما أُصيب 13 شخصا آخر، بينهم أطفال"، مشيرا إلى أن "الهجوم استهدف البنية التحتية المدنية".

من جهته، قال حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من جانب ‌روسيا سيرغي أكسيونوف إن 3 مدنيين قُتلوا وأُصيب آخران في "هجوم شنه العدو" خلال الليل على شبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.

أما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فأعلنت من جانبها أن وحدات خاصة تابعة لها هاجمت منظومات رادار روسية في شبه جزيرة القرم، وحققت إصابات مباشرة.

العمق الروسي

وحول غارات أوكرانية أخرى استهدفت العمق الروسي، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم أن النيران اشتعلت في مستودع بمنطقة فلاديمير وسط روسيا، مشيرة إلى وقوع أضرار بسبب هجمات بطائرات مسيرة.

وأوضحت شركة "وايلدبيريز" عملاق التجارة الإلكترونية الروسي، والسلطات المحلية، أن غارة جوية أوكرانية ليلية استهدفت مستودعا تابعا لها في منطقة فلاديمير، على بُعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة موسكو.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر أفدييف إن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرات مسيرة وهناك أضرار وحريق"، مضيفا أن "شابا أُصيب".

إعلان

وتُعَدّ "وايلدبيريز" منصة تجزئة إلكترونية شهيرة في روسيا، وغالبا ما تُلقّب بـ"أمازون الروسية". ضمن حملة استهدفت أكثر من 12 مركزا من مراكز توزيع الشركة، مما تسبب في اضطراب شديد لأعمالها.

ويقدّر محللون اقتصاديون أن "وايلدبيريز" خسرت حتى الآن حوالي 20% من سعة مستودعاتها جراء هذه الهجمات، وأن التكلفة الإجمالية للأضرار تُقدر بنحو 280 مليار روبل (3.5 مليارات دولار).

وتأتي الهجمات على مستودعاتها ضمن حملة غارات أوكرانية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية المدنية في روسيا.

في هذه الأثناء وردت أنباء في بيلغورود عن هجمات على الجامعة التقنية بالمدينة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لم يتسنَّ التحقّق منها على الفور، قيل إنها تُظهر مبنى الجامعة وهو يحترق.

وأفادت قناة "بيبل" الروسية على تطبيق تليغرام أن المبنى قد احترق بالكامل، ولم تصدر أي معلومات في البداية من السلطات، وتُعتبر الجامعة مركزا إقليميا لتطوير واختبار الطائرات المسيّرة.

شحنات عسكرية

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عبر تطبيق تليغرام إن قواتها ‌قصفت 4 سفن تنقل شحنات عسكرية لأوكرانيا، 3 منها في الجزء الأوكراني من البحر الأسود، أما الرابعة فكانت راسية في ميناء ميكولايف لكنها لم تقدم معلومات إضافية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت، خلال الليل، 131 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة البحر الأسود.

وتُطلق أوكرانيا عادة مئات الطائرات المسيرة على روسيا كل ليلة، ردا على إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ على المدن والبلدات الأوكرانية.

وبدأت موسكو هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة غاراتها المضادة على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو عام 2014، مما أدى إلى نقص حاد في الكهرباء والوقود هذا الصيف.