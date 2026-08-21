مظلوم عبدي يعلن اكتمال دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي استكمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري لقواته ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن حقوق الأكراد ستُكتب في الدستور وأنهم سيمتثلون لقانون الدولة السورية.

وقال عبدي -خلال احتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي- إنه "بعد انهيار نظام البعث، كانت هناك حالة جديدة في سوريا، وهي بناء سوريا جديدة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، ولذلك قررنا أيضا أن ننضم إلى سوريا الجديدة".

وأضاف أنه "على أساس اتفاقية التاسع والعشرين من يناير، بدأت مرحلة جديدة" مشيرا إلى أن "مرحلة الدمج -فيما يخص مؤسساتنا العسكرية والأمنية والإدارية- ضمن مؤسسات الدولة الوطنية قد اكتملت وانتهت".

ومن جهته، صرح المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني الماضي، مع "قسد" أحمد الهلالي -في حديث لتلفزيون "سوريا"- بأن الإعلان عن حل التنظيم سيتم قريبا، ووصف الهلالي تصريحات عبدي بأنها تطور مهم وإيجابي، وإعلان واضح للانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ.

اتفاق شامل

وأضاف الهلالي أن الجهات المعنية عملت -خلال الفترة الماضية- على معالجة عدد من التحديات، من بينها الملف القضائي.

وأوضح الهلالي أن عبدي دعا إلى حماية مؤسسات الدولة، وأعلن خروج المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن صفوف "قسد" بشكل كامل.

ولفت إلى أنه سبقت ذلك خطوات قامت بها "قسد" من خلال إزالة الأعلام والرموز الحزبية من الساحات العامة ومؤسسات الدولة.

وأكد أن عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة لـ"قسد" وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الجانبين تجاوزا المراحل الشاقة من العملية، وقطعا شوطا كبيرا في الإجراءات التنفيذية على الأرض مع تنظيم اتفاق شامل.

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وكانت الحكومة السورية قد أعلنت -في 30 يناير/كانون الثاني 2026- التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يتضمن وقفا لإطلاق النار وبدء عملية دمج عسكري وإداري، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وجاء ذلك في أعقاب عملية عسكرية شنها الجيش السوري واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر ما قالت دمشق إنها خروق من "قسد" لاتفاق أُبرم بين الجانبين في مارس/آذار 2025.