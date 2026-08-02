أخبار|بيرو

13 قتيلا بتحطم طائرة تقل سياحا جنوبي بيرو

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Police officers and forensic teams work at the scene of a small-plane crash in the Vista Alegre district of Nazca, Peru, on August 1, 2026. The accident claimed the lives of all 13 people on board.
تحطم طائرة سياحية صغيرة في البيرو والشرطة تحقق في أسباب الحادث (الفرنسية)
Published On 2/8/2026

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحا لزيارة موقع خطوط "نازكا" الأثري الشهير في بيرو، وفقا للسلطات المحلية.

ووقع الحادث نحو الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، بعد إقلاع الطائرة من مطار في بيسكو الواقعة على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.

وقال الرائد في الشرطة خورخي أندرادي للصحفيين من مكان الحادث جنوبي البلاد: "لدينا معلومات تفيد بمصرع 11 راكبا واثنين من أفراد الطاقم"، دون أن يقدم أي مؤشر فوري عن سبب الحادث.

Police officers work at the scene of a small-plane crash in the Vista Alegre district of Nazca, Peru, on August 1, 2026.
عناصر من الشرطة يحققون في موقع تحطم الطائرة الصغيرة  (الفرنسية)

وقالت حكومة بلدية "نازكا" في بيان إن الطائرة كانت تقل سياحا في رحلة لمشاهدة خطوط "نازكا"، وهي مجموعة واسعة من الرسوم الجيوغليفية المنحوتة في صحراء نازكا قبل مئات السنين على يد السكان الأصليين في البيرو.

وتشكل هذه الخطوط صورا لحيوانات لا يمكن رؤيتها بشكل كامل إلا من الطائرات أو أبراج المشاهدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر الإطفاء والشرطة وهم يعملون في موقع الحادث، وسط حطام الطائرة.

A police officer stands alongside the wreckage of the small plane involved in a fatal accident that claimed the lives of its 13 occupants in the Vista Alegre district, Nazca, Peru, on August 1, 2026.
جانب من حطام الطائرة الصغيرة التي تحطمت في البيرو (الفرنسية)

وتعمل عشرات الطائرات الصغيرة انطلاقا من مطار بيسكو، حيث تنقل أعدادا كبيرة من السياح، ومعظمهم من الأجانب الراغبين في زيارة خطوط نازكا.

وسبق أن وقعت حوادث طيران في المنطقة، ففي عام 2022، لقي 7 أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة، من بينهم تشيليان وثلاثة هولنديين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، لقي 4 سياح بريطانيين وآخران من أفراد الطاقم البيروفيين حتفهم إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "إير نازكا" أثناء نقل السياح لمشاهدة الموقع.

المصدر: وكالات

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