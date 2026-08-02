13 قتيلا بتحطم طائرة تقل سياحا جنوبي بيرو

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحا لزيارة موقع خطوط "نازكا" الأثري الشهير في بيرو، وفقا للسلطات المحلية.

ووقع الحادث نحو الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، بعد إقلاع الطائرة من مطار في بيسكو الواقعة على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.

وقال الرائد في الشرطة خورخي أندرادي للصحفيين من مكان الحادث جنوبي البلاد: "لدينا معلومات تفيد بمصرع 11 راكبا واثنين من أفراد الطاقم"، دون أن يقدم أي مؤشر فوري عن سبب الحادث.

وقالت حكومة بلدية "نازكا" في بيان إن الطائرة كانت تقل سياحا في رحلة لمشاهدة خطوط "نازكا"، وهي مجموعة واسعة من الرسوم الجيوغليفية المنحوتة في صحراء نازكا قبل مئات السنين على يد السكان الأصليين في البيرو.

وتشكل هذه الخطوط صورا لحيوانات لا يمكن رؤيتها بشكل كامل إلا من الطائرات أو أبراج المشاهدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر الإطفاء والشرطة وهم يعملون في موقع الحادث، وسط حطام الطائرة.

وتعمل عشرات الطائرات الصغيرة انطلاقا من مطار بيسكو، حيث تنقل أعدادا كبيرة من السياح، ومعظمهم من الأجانب الراغبين في زيارة خطوط نازكا.

وسبق أن وقعت حوادث طيران في المنطقة، ففي عام 2022، لقي 7 أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة، من بينهم تشيليان وثلاثة هولنديين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، لقي 4 سياح بريطانيين وآخران من أفراد الطاقم البيروفيين حتفهم إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "إير نازكا" أثناء نقل السياح لمشاهدة الموقع.