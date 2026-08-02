بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى مدينة سبتة بعد أيام عاصفة عاشتها جراء تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى شواطئها في وقت وجيز عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، لكنه هدوء يختلط بالحذر والترقب، في حين يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث الأزمة.

فمعظم الذين وصلوا إلى سبتة، حاملين معهم آمالهم وآلامهم، معتقدين أن أبواب القارة العجوز قد فُتحت لهم فجأة، عادوا إلى المغرب خاليي الوفاض، لا يحملون سوى قصص عما عانوه من جوع وعطش ونصَب خلال رحلتهم القصيرة نحو ما تخيلوه "فردوسا أوروبيا".

أحدث الأرقام

لم تعلن السلطات المغربية أرقاما رسمية بشأن عدد الذين غادروا أو عادوا خلال موجة العبور الجماعي إلى سبتة، غير أن مصادر أمنية إسبانية أكدت -وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية- أن نحو 69 ألفا و500 مهاجر غير نظامي ممن عبروا من المغرب إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية عادوا إلى الأراضي المغربية.

وأضافت المصادر أن عمليات إعادة المهاجرين لا تزال مستمرة، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات الإسبانية أن جميع المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة خلال الأيام الأخيرة عادوا تقريبا إلى المغرب.

لكن الحصيلة حملت أيضا وجها مأساويا، ولم تنته الرحلة بالوصول أو العودة بالنسبة للجميع، إذ ابتلع البحر أحلام 67 مهاجرا قضوا غرقا وهم يحاولون السباحة إلى مدينة سبتة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مدريد توقف محاولات العبور إلى سبتة، بالتزامن مع شروع الشرطة الإسبانية في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة الحدود البحرية مع المغرب، في خطوة تهدف إلى منع تكرار موجات العبور الجماعي.

قلق وتداعيات ومخاوف

ورغم سعي السلطات الإسبانية إلى الإيحاء بأن المدينة استعادت إيقاعها الطبيعي، فإن المشهد على الأرض يعكس حالة مختلفة. فالصحفيون والمراقبون يتحدثون عن أجواء من القلق والتوتر والترقب، بعد الصدمة التي أحدثها وصول أعداد من المهاجرين قاربت عدد سكان المدينة نفسها.

إعلان

وفي تقرير لمراسل الجزيرة في إسبانيا، أيمن الزبير، بدا أن هذا الشعور يهيمن على سبتة، وسط مخاوف من أن تتجاوز تداعيات الأزمة ملف الهجرة لتصل إلى الجوانب الأمنية والسياسية، وربما العلاقات بين الرباط ومدريد.

أما بالنسبة للمهاجرين -وعلى الرغم من عودة معظمهم- فقد كانت الخيبة بحجم الآمال التي حملوها، بعد أن اكتشف كثيرون أن المدينة التي اعتقدوا أنها بوابتهم إلى أوروبا لم تكن سوى محطة قصيرة انتهت بالعودة. ولا تزال معاناة آخرين مستمرة، ومن بينهم أمهات يبحثن عن أبنائهن الذين خاضوا، من دون علم أسرهم، رحلة محفوفة بالأخطار انتهى بعضها بالمأساة.

وفي الجانب الإسباني، لا يبدو أن عودة المهاجرين كانت كافية لطمأنة الطبقة السياسية أو الرأي العام؛ فقد اعتبر زعيم حزب المحافظين الإسبان أن ما جرى يرقى إلى "احتلال" للمدينة المتنازع عليها مع المغرب، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة أكثر صرامة في حماية الحدود.

ونُقل عنه قوله "الوضع ليس طبيعيا، فما زال آلاف الأشخاص داخل المدينة، والأكثر إثارة للقلق أن بعضهم يرفض مغادرتها. وإذا كان وزير الداخلية يعتبر ذلك وضعا طبيعيا، فمن الواضح أننا نختلف في قراءة الواقع".

أما سكان سبتة، فلم تنجح طمأنة الحكومة في تبديد مخاوفهم. فالمحال التي أغلقت أبوابها خلال الأزمة بدأت تستأنف نشاطها تدريجيا، لكن مشاعر القلق لا تزال حاضرة، ويجمع كثير من السكان على أن الجرح الذي خلفته تلك الأيام العاصفة لن يندمل سريعا.

اجتماع أوروبي طارئ

لم تقتصر تداعيات أزمة سبتة على المدينة أو على الساحة الإسبانية، بل سرعان ما امتدت إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أعادت موجة العبور الجماعي ملف الهجرة وأمن الحدود إلى صدارة الأجندة الأوروبية.

وفي هذا السياق، دعت 22 دولة أوروبية، السبت، إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع عمليات العبور الجماعي غير النظامية.

وضمت قائمة الدول الموقعة على الدعوة: إيطاليا، والدانمارك، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وفنلندا، والتشيك، وبولندا، وليتوانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وبلغاريا، ورومانيا، ولاتفيا، وإستونيا، والمجر، والسويد، واليونان، وقبرص، ومالطا، والنمسا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تداعيات الأزمة وبحث سبل التعامل مع التطورات الأخيرة على الحدود الإسبانية.

وأوضح مارتن، في منشور عبر منصة إكس، أن أيرلندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية، في محاولة لتنسيق موقف أوروبي موحد إزاء الأزمة التي أعادت طرح تساؤلات حول قدرة الاتحاد على حماية حدوده الخارجية والتعامل مع موجات الهجرة المفاجئة.

وتكتسب سبتة أهمية خاصة في هذا السياق، فهي تقع في أقصى شمال المغرب عند موقع إستراتيجي على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، الذي يحيط بها من ثلاث جهات، ولا تفصلها عن الساحل الإسباني سوى 26 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق، مما يجعلها إحدى أكثر نقاط العبور حساسية بين أفريقيا وأوروبا، وبوابة تتجاوز أهميتها البعد الجغرافي إلى أبعاد سياسية وأمنية تتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية، وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة والحدود الخارجية.