نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب.. تراجع ترمب يربك الحليف الإسرائيلي

أبدت مصادر أمنية إسرائيلية قلقها من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المواجهة العسكرية مع طهران، بعد قراره إلغاء هجوم كبير على إيران في اللحظة الأخيرة دون تنسيق مسبق، الأمر الذي بات وفق مسؤولين إسرائيليين، يهدد بشكل مباشر الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي ويلقي بظلال من الشك على التعاون العسكري والاستخباراتي بين الحليفين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترمب من شأنه أن يضر على المدى الطويل بقدرة الجيش الإسرائيلي على إبقاء مختلف تشكيلاته في حالة تأهب قصوى لفترات ممتدة، كما يمكن أن يؤدي إلى استنزافه.

وأوضح مسؤول أمني رفيع، أنه رغم تصدر إيران الأولويات الإسرائيلية وتوجه جميع الموارد لمواجهتها، فإن هناك صعوبة حقيقية في توزيع المهام والموارد عندما لا يكون قرار البيت الأبيض واضحا.

إلغاء للمرة الثانية

وتأتي مآخذ المسؤولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل، بعد إبلاغهم للمرة الثانية خلال أسبوع من قبل الإدارة الأمريكية، بإلغاء هجوم عسكري كبير في الشرق الأوسط في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير أو معلومات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن المصادر نفسها، أن آلاف المسؤولين والضباط في إسرائيل استعدوا لاحتمال اندلاع تصعيد إقليمي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يحدث.

وفي إشارة إلى الارتباك الكبير الذي يسيطر على التعاون والتنسيق بين الحليفين، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر وضباطا كبارا في الجيش، علموا بقرار ترمب إلغاء الهجوم على إيران عبر منشوراته وليس عبر تنسيق مسبق.

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وأوضحت أن إسرائيل حاولت الاستفسار من القيادة المركزية الأمريكية عن موعد وتفاصيل الهجوم لكنها لم تحصل على أي معلومات. ونقلت في السياق نفسه، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين القول: "عشنا أمس ساعات من عدم اليقين الحقيقي وترمب أبقانا في حالة غموض. شعرنا أن واشنطن تركتنا خلفها".

نقص في مخزون الصواريخ

بدورها، رجحت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير لها، احتمال وجود نقص في مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، ما أثر على قرار الرئيس الأمريكي ودفعه لإلغاء الهجوم على إيران.

واستندت القناة إلى تحذير قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، من أن مخزون الجيش من الصواريخ الاعتراضية لا يسمح بحماية كل من الأصول الأمريكية وإسرائيل.

وبحسب التقارير، كان قوام المخزون الأمريكي 2330 صاروخ باتريوت و452 صاروخ ثاد، لكن بعد حوالي 45 يوما من القتال، لم يتبقَّ سوى حوالي 1030 صاروخ باتريوت وما بين 232 و262 صاروخ ثاد.

وفي المقابل، وبعد زيادة الإنتاج، تشير التقديرات اليوم، بحسب القناة الإسرائيلية، إلى وجود ما بين 234 و278 صاروخا من طراز ثاد فقط. وتمثل هذه الأرقام إجمالي عدد الصواريخ الاعتراضية التي تمتلكها الولايات المتحدة في جميع ساحاتها حول العالم.

أما فيما يخص الصواريخ الإسرائيلية، فقد أوردت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه في عملية "زئير الأسد" تم إطلاق 550 صاروخا إيرانيا على إسرائيل، بينما تم إطلاق 538 صاروخا لاحقا خلال جولات الحرب اللاحقة.

انسحاب واشنطن؟

ويثير قرار الرئيس دونالد ترمب إلغاء الهجوم على إيران، حتى الآن تكهنات في إسرائيل بإمكانية انسحاب واشنطن من المواجهة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن القضية الآن هي ما إذا كانت واشنطن ستنسحب من المواجهة مع احتفاظ إيران ببرنامجها النووي وسيطرتها على مضيق هرمز وإعادتها بناء منظومتها الصاروخية، وهو ما سيشكل خطرا وجوديا حقيقيا على إسرائيل، وفق الصحيفة.

ومع ذلك تقول الصحيفة إن إسرائيل ستبقي على حالة التأهب الدفاعية والهجومية، مشيرة إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن إيران تسعى لكسب الوقت.

كما نقلت "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي القول إن "إيران لا تزال صامدة وهناك الكثير مما يمكن القيام به، لم نقل إننا سنسقط النظام لكن يمكننا إضعافه بشكل كبير".