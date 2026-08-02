من بينهم منفذة الهجوم.. قتلى بانفجار قنبلة في مقهى وسط موسكو

قالت وزارة الداخلية الروسية إن 3 أشخاص قُتلوا وأُصيب 21 في انفجار وقع بمقهى في وسط العاصمة موسكو مساء السبت، مشيرة إلى أن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن امرأة مجهولة الهوية أدخلت العبوة الناسفة للمقهى، حيث انفجرت بعد أن اعترضها حارس المقهى.

وذكرت اللجنة في تصريحات نقلتها صحيفة "ريا نوفوستي" الرسمية أن المرأة حاولت تهريب العبوة الناسفة إلى المنشأة، إلا أن حارس الأمن رفض إدخالها قبل أن تنفجر القنبلة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية روسية نقلا عن مسؤولين محليين بأن العبوة الناسفة -بدائية الصنع التي انفجرت- أسفرت عن مقتل منفذة الهجوم وحارس أمن كان قد منعها من دخول المنشأة، إضافة إلى أحد الزبائن.

وأكدت الشرطة أن فرق التحقيق والإنقاذ تعمل في مكان الواقعة، بينما نشرت وكالة الإعلام الروسية ⁠⁠الرسمية مقطع فيديو يُظهر عناصر من قوات الأمن في ⁠⁠مكان الواقعة بعد إغلاقه.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مسؤوليتها أو وُجّهت إليها اتهامات بالضلوع في عدة عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال استهدفت ضباطا عسكريين روسا وشخصيات عامة تدعم النزاع.

وقُتل وأُصيب عدد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين الذين عينتهم موسكو في الأراضي الأوكرانية المحتلة، في هجمات بعبوات ناسفة خلال السنوات الأخيرة.

وفي أغسطس/آب 2022، قُتلت داريا دوغينا، ابنة المنظّر القومي المتطرف ألكسندر دوغين، في انفجار سيارة. وفي أبريل/نيسان 2023، لقي المدون العسكري الروسي مكسيم فومين حتفه جراء انفجار تمثال صغير مفخخ كان قد قُدّم له على خشبة مسرح في مقهى بمدينة سان بطرسبرغ.