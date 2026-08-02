مصرع 14 أفغانيا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران

عثرت السلطات الأفغانية على جثث 14 شخصا قالت إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى إيران عبر صحراء شديدة الحرارة بجنوب غرب البلاد، بعد أسابيع من السير على الأقدام إثر تعطل مركبتهم.

وكانت السلطات تبحث عن المجموعة منذ أن دخل سائق المركبة متعثرا إلى إحدى قرى ولاية نيمروز، وقد أنهكه العطش والإعياء، طلبا للمساعدة.

وعُثر على 5 جثث عقب ذلك، لكن السلطات بدأت عملية بحث عن 14 شخصا آخرين كانوا قد واصلوا المسير.

وقبيل توجهه إلى المقبرة لإجراء مراسم الدفن، قال أحد سكان منطقة قولغي في ولاية بادغيس (شرق)، لوكالة الصحافة الفرنسية، "هؤلاء الشبان الـ14 من قريتنا، لقد غادروا منازلهم قبل 23 يوما، واليوم نتسلم جثامينهم".

حرارة قاتلة

ونيمروز واحدة من أكثر مناطق أفغانستان حرارة وجفافا، إذ تناهز الحرارة فيها 45 درجة في هذا الوقت من العام.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني -في بيان- لهيئة البث الوطنية (آر تي إيه) بأن السلطات "تواصل بحزم مكافحة الاتجار بالبشر".

يُذكر أن إيران وجهة شائعة للمهاجرين الأفغان الباحثين عن فرص اقتصادية غير متاحة في بلادهم، إلا أن المسارات القانونية لدخولها نادرة.

وفي حين ترتفع درجات الحرارة في المناطق الحدودية بين أفغانستان وإيران بشكل كبير صيفا، فإنها تتدنى أيضا إلى مستويات خطيرة في فصل الشتاء.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قضى ما لا يقل عن 18 أفغانيا بسبب البرد أثناء محاولتهم العبور إلى إيران، بينهم فتى في الـ15 من عمره.