قتلى وجرحى في إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو

شهد مطعم للوجبات السريعة في ولاية أيداهو الأمريكية حادث إطلاق نار داميًا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعد أن فتح مسلح النار داخل منطقة مكتظة بالمتسوقين.

وأكدت الشرطة الأمريكية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع أمس السبت داخل سلسلة مطاعم "إن إن أوت" للوجبات السريعة جنوبي ولاية أيداهو.

وقال قائد شرطة مدينة "توين فولز" ماثيو هيكس إن المهاجم قُتل خلال الهجوم، مضيفا أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد هويته ودوافعه.

وأوضح هيكس أن العدد الدقيق للقتلى والمصابين لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن المسؤولين يواصلون إبلاغ عائلات الضحايا، واصفا موقع الحادث بأنه "كان مسرحا فوضويا للغاية".

وأضاف قائد الشرطة أن إطلاق النار وقع قرب منطقة تسوق مكتظة، حيث كان يوجد مئات الأشخاص في المكان لحظة وقوع الهجوم.

مقتل ثلاثة أشخاص

من جهته، كشف المتحدث باسم مدينة توين فولز جوش بالمر، في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، دون توضيح ما إذا كان مطلق النار ضمن القتلى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته وسائل إعلام محلية، من يبدو أنه شاب يحمل بندقية خارج مطعم "إن إن أوت" للبرغر.

كما أظهر مقطع فيديو آخر عشرات الأشخاص، بينهم أكثر من 12 شخصا، وهم يهرعون إلى خارج المطعم عقب سماع إطلاق النار.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصا يحمل بندقية من طراز "إيه آر" يخرج من منطقة خدمة السيارات قبل أن يبدأ بإطلاق النار، مضيفين أن رجلا كان يحمل مسدسا أطلق النار بدوره على المهاجم.