أخبار

عاجل | الخارجية الإيرانية: نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 2/8/2026
|
آخر تحديث: 19:49 (توقيت مكة)

الخارجية الإيرانية:

  • مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ليست جديدة ونحن ملزمون بالتعاون للتوصل لآلية عبور للسفن
  • نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي
  • لا يمكن أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الحرب
  • مفاوضاتنا مع عمان ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر
  • المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة
  • واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بهرمز خلال المدة المقررة وهاجمتنا قبل انتهائها
  • أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن
  • حققنا تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان وهي في مراحلها الأخيرة
المصدر: الجزيرة

إعلان