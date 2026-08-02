عاجل | الخارجية الإيرانية: نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي
Published On 2/8/2026|
آخر تحديث: 19:49 (توقيت مكة)
الخارجية الإيرانية:
- مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ليست جديدة ونحن ملزمون بالتعاون للتوصل لآلية عبور للسفن
- نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي
- لا يمكن أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الحرب
- مفاوضاتنا مع عمان ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر
- المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة
- واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بهرمز خلال المدة المقررة وهاجمتنا قبل انتهائها
- أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن
- حققنا تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان وهي في مراحلها الأخيرة
المصدر: الجزيرة