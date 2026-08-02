رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الأحد- اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانات منفصلة، أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما استعرض الوزراء خلال الاتصالات آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفاد بيان الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصالات ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.