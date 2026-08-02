"حياة يهودي بـ10 ملايين فلسطيني".. تصريحات مستوطن تشعل الغضب

"حياة يهودي واحد تساوي حياة 10 ملايين فلسطيني"، تصريح لمستوطن إسرائيلي أثار حالة من الغضب على منصات التواصل، فما القصة؟

شهدت منصات التواصل موجة عارمة من الاستنكار والغضب عقب تصريحات أدلى بها محامٍ إسرائيلي ينتمي لتيار المستوطنين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، محرضا فيها على ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قرى فلسطينية كاملة، ومستخفا بحياة الملايين منهم ردا على مقتل إسرائيلي واحد.

وفي مقابلة صحفية، صرح المحامي يهودا شمعون، أحد سكان بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية والممثل القانوني لمستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين، بأن على إسرائيل قتل جميع أهالي قرى تل وسارا وجيت وفراتا، بالضفة الغربية.

وعندما واجهته المراسلة بطبيعة كلامه العنصرية الفجة، أقر بذلك علنا دون تردد مدعيا أن هذا التفوق يستند إلى اختيار إلهي وجدير بالحسد، مختزلا المعادلة في "أن حياة يهودي واحد تعادل 10 ملايين فلسطيني".

وتأتي هذه التصريحات الصادمة بحسب جمهور منصات التواصل في أعقاب موجة واسعة من الاعتداءات العنيفة التي شنها المستوطنون على القرى الفلسطينية المجاورة للبؤرة الاستيطانية، والتي حاول شمعون تبريرها بوصفها رد فعل انتقاميا طبيعيا بعد مقتل حارس أمن إسرائيلي خلال مواجهات في قرية "تل".

وتترجم هذه المواقف -بحسب رواد العالم الافتراضي- حالة التصعيد الميداني المنظم والتحريض المباشر الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والذي يتم غالبا تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي والمحللون بغضب شديد مع مقطع الفيديو المتداول، حيث أجمع المتابعون على أن هذه المواقف لا تعبر عن رأي فردي معزول في زاوية مظلمة، بل تجسد الرؤية السائدة لقطاع واسع داخل مجتمع تُوجّهه حكومة يمين متطرفة يتعامل أفرادها مع الفلسطيني كرقم بلا قيمة يجوز سفك دمه بالجملة.

وأكد المتابعون أن هذا المنطق العنصري والاستعلائي يُسقِط تماما كافة الشعارات والخطابات المتعلقة بالسلام أو التعايش السلمي في المنطقة، إذ يستحيل بناء أي حوار مع طرف يرى نفسه فوق البشر ويتهم من يعارضه بالحسد. كما عبّر نشطاء عن سخطهم من حالة الصمت الدولي والرهان العقيم على القانون الدولي ومجلس الأمن، مؤكدين أن الالتزام بضبط النفس والتفاوض أمام عقلية تؤمن بالإبادة والتهجير لا ينتج سوى مزيد من التغول والجريمة بحق أصحاب الأرض.