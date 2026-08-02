توغل إسرائيلي وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طريق الحيران – الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

تفتيش وتفكيك كاميرا

وأوضحت الوكالة أن دورية إسرائيلية من ثلاث سيارات عسكرية ‏‏‏‏أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق بين القريتين، وأقدمت على تفتيش المارة والسيارات العابرة.

وتوغلت، أمس السبت، قوات الاحتلال في قرية العجرف بريف القنيطرة ‏‏‏‏الشمالي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة، كما "زرعت كاميرا مراقبة ‏‏‏‏على طريق قرية العجرف – أم باطنة"، قبل أن تفككها لاحقا وتنسحب من المنطقة، حسبما أكد مراسل "سوريا الآن".‏

قنابل مضيئة

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت، مساء أمس، قنابل مضيئة في محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط.

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت، صباح السبت، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ‏‏‏‏ونصبت حاجزا مؤقتا على جسر وادي الرقاد، وفتشت أحد المنازل السكنية قبل أن ‏‏‏‏تنسحب من المنطقة.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

وبدأت هذه الانتهاكات لاتفاق "فض الاشتباك" عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار الاتفاق الموقع عام 1974 وسيطرتها على المنطقة العازلة.