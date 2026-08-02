ترمب يعلق الهجوم على إيران ويكشف ملامح صفقة جديدة

بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران، بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق.

وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم.

وحول سبب هذا التراجع أفاد بأن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منا تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع".

وأكد أن إسرائيل "ملتزمة" بإلغاء الهجوم على إيران، بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق مع طهران.

وفي سياق تبريره لإلغاء الهجوم قال ترمب "وافقت من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق".

ملامح الصفقة

من جهة أخرى كشف ترمب عن ملامح صفقة جديدة تم التوصل إليها مع إيران والوسطاء تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وأفاد بأن الوسطاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، موضحا أن الاتفاق "سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم كرست وقف إطلاق النار في مسعى لإنهاء الحرب، ونصت على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، ومهدت لمفاوضات بشأن اتفاق نهائي، إلا أن هذا التفاهم سرعان ما تصدع مع تجدد الضربات وتبادل الاتهامات بين الجانبين.