بين "ترمب خاننا" و"أمريكا أولا".. اجتماع مغلق يضم كارلسون وغرين يثير التكهنات

شهدت منصات التواصل الأمريكية تفاعلا لافتا عقب تصريحات شديدة اللهجة وجّهتها النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين، التي تُعد من أبرز رموز تيار "ماغا" وحركة "أمريكا أولا".

فبعد استقالتها من الكونغرس أواخر عام 2025 إثر خلافات متزايدة مع الرئيس دونالد ترمب، خرجت غرين بتدوينة عبر منصة "إكس"، أكدت فيها أن التزام التيار كان وسيظل بمبدأ "أمريكا أولا" لجميع المواطنين على اختلاف توجهاتهم اليمينية واليسارية والمستقلة.

وأشارت إلى أن دعم ترمب كان مشروطا بتعهده بإنهاء الحروب الخارجية، واصفة سياساته الأخيرة بأنها خيانة صارخة لتلك الوعود، ومعلنة في الوقت نفسه عن انطلاق مرحلة جديدة بقولها: "لقد بدأت الحركة".

ولم تتوقف غرين عند حد التصريح اللفظي، بل أرفقت تدوينتها بصورة لاجتماع مغلق ضم سبع شخصيات نافذة في تيار اليمين المحافظ.

حيث ترأس الطاولة الإعلامي البارز تاكر كارلسون، وبجانبه النائب الجمهوري توماس ماسي وزوجته، إضافة إلى جو كينت، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي كان قد قدم استقالته احتجاجا على الحرب على إيران، والإعلامي برايان غلين المحسوب على المنصات المحافظة وزوج غرين الحالي.

وأثارت عبارة "الحركة قد بدأت" وتوقيت ظهور هذه المجموعة تكهنات واسعة بين المراقبين حول احتمال تدشين انشقاق منظم أو نواة لتيار وحزب سياسي جديد يعيد تفعيل المبادئ الأصلية لحركة "ماغا".

ورغم غياب أي إعلان رسمي لتأسيس كيان حزبي مستقل حتى اللحظة، يرى المحللون أن هذه المجموعة، وإن كانت لا تملك القدرة بمفردها على إحداث تغيير جذري كامل، فإنها تمتلك تأثيرا مفصليا قد يربك الخريطة الانتخابية المقبلة إذا ما نجحت في جذب المزيد من القواعد الشعبية المحبطة.

ورأى ناشطون أن هذا التجمع يتجاوز مجرد التعبير عن الغضب الفردي، ليقدم مراجعة صريحة وإدانة للسياسات الخارجية والانخراط في الصراعات الدولية والتحالفات الإقليمية مثل الشراكة مع إسرائيل، حيث يرفع المجتمعون شعار استعادة الروح الحقيقية لتيار "أمريكا أولا" وتطهيره ممن يصفونهم بالمنافقين.

وتُعد حركة "ماغا" منظمة وتيارا سياسيا أمريكيا نشأ خلال الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب عام 2016، وهي اختصار لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

إعلان

وطالما شكلت هذه الحركة القاعدة الصلبة لليمين المحافظ، وينظر إليها الحزب الديمقراطي والمنافسون السياسيون على أنها حركة متطرفة يتبنى أفرادها عقيدة راديكالية.