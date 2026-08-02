قال ‌‌مسؤولون محليون في روسيا -اليوم الأحد- إن غارات ⁠⁠أوكرانية بطائرات ⁠⁠مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل، وإنها أصابت أهدافا من ⁠⁠بينها مستودع تابع لشركة وايلد بيريز، أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 635 طائرة مسيّرة خلال هجوم أوكراني واسع نُفّذ الليلة الماضية، واستهدف أكثر من 10 مناطق داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ويأتي الإعلان الروسي في وقت تشهد فيه الحرب بين موسكو وكييف تصعيدا متزايدا في استخدام الطائرات المسيّرة، التي أصبحت إحدى أبرز أدوات المواجهة، سواء في استهداف المنشآت العسكرية أو المواقع ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية خلف خطوط الجبهة.

ضحايا الهجمات المتبادلة

وفي أعقاب الهجوم، أعلن حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسارجين، مقتل شخصين جراء ضربة نفذتها مسيّرة أوكرانية في المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مكان الاستهداف.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في المقابل مقتل 10 أشخاص -أمس السبت- جراء هجوم روسي ليلي استهدف العاصمة كييف ومحيطها.

وذكر الجيش الأوكراني -اليوم ⁠⁠الأحد- أنه استهدف مصفاة ⁠⁠النفط بمنطقة ساراتوف في جنوب غرب ‌‌روسيا، وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها.

وقالت هيئة الأركان ⁠⁠العامة الأوكرانية في ⁠⁠بيان إن الضربات تسببت في ⁠⁠اندلاع حرائق ⁠⁠في المنشأتين. ⁠⁠وأضافت أن القوات قصفت أيضا مستودعا ‌‌للنفط في منطقة كالوجا ‌بغرب ‌‌روسيا.

حرب المسيّرات تتسع

ويأتي الهجوم الأوكراني في ظل تصاعد متبادل للضربات البعيدة المدى بين الطرفين؛ فبينما كثفت روسيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها الصاروخية والجوية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، وسّعت كييف نطاق عملياتها داخل الأراضي الروسية والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

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واستهدفت الهجمات الأوكرانية بصورة خاصة منشآت مرتبطة بالطاقة، من بينها مصافي النفط ومستودعات الوقود، إضافة إلى مواقع لوجستية وسفن شحن في البحر، فضلا عن منشآت اقتصادية، بينها مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلد بيريز".

وهاجمت القوات الأوكرانية حوالي 12 موقعا تابعا لوايلد بيريز منذ 18 يوليو/تموز في محاولة لتعطيل عمليات الشركة، التي تُعد ركيزة أساسية ⁠⁠للاقتصاد الاستهلاكي وغالبا ما توصف بأنها النظير الروسي لأمازون.

وترى كييف أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية الروسية وتقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية، في حين تصفها روسيا بأنها هجمات تستهدف منشآت مدنية وتستخدمها لتبرير توسيع عملياتها العسكرية.