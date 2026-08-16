ليبيا.. انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية يخرج محطات إنتاج عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية، مساء السبت، خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة، في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيّرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع.

وقالت الشركة، في بيان، إن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية، وأدى إلى خروج عدد من محطات الإنتاج، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد ملابساته الفنية.

وطمأنت الشركة الليبيين بأن العمل جارٍ بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ومن المتوقع عودة التغذية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز، معتذرة عن أي انقطاع ومؤكدة استمرار عمل فِرَقها "حتى استقرار الشبكة بشكل كامل".

ولم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات لتحديد مصدر الطائرات المسيّرة والجهات التي خططت ونفذت الاستهدافات.

وتعيش الزاوية حالة من القلق جراء استهدافات طالت مؤخرا خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه والكهرباء، مما أثار مخاوف أمنية واقتصادية واسعة.

وتسبب هجوم -الأربعاء الماضي- استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب الزاوية في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة.

وتعد مدينة الزاوية -غربي العاصمة طرابلس- من المدن المهمة إذ تضم مصفاة نفطية ومرافق إستراتيجية تشرف على الطريق الساحلي ومعابر رئيسية نحو العاصمة.

ويعد مجمع الزاوية النفطي، الذي يضم مصفاة الزاوية، من المنشآت الحيوية في منظومة الطاقة الليبية، ويمثل قطاع النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة ويمد السوق المحلية بجزء أساسي من احتياجاتها من الوقود.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه ليبيا -التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا- إلى جذب مستثمرين أجانب لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل يوميا، بعد أن وصل الإنتاج في يونيو/حزيران الماضي إلى 1.44 مليون برميل يوميا.

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ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن هجمات المسيّرات في الزاوية، فإن خريطة القوى تظهر أن حماية المنشآت الحيوية غرب ليبيا تصطدم بظاهرة تعدد التشكيلات المسلحة، وتباين درجة تبعيتها للمؤسسات الرسمية وتداخل مجالات نفوذها.