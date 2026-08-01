الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: القوات الإثيوبية شنت غارات على منطقة شيرارو

اندلعت اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، اليوم السبت، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي إن القوات الإثيوبية شنت صباح اليوم غارات على منطقة شيرارو شمال غربي إقليم تيغراي، دون ورود تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إيمانويل أسيفا، الرجل الثاني في الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي، قوله إن الحكومة الاتحادية شنت صباح اليوم هجوما على قوات تيغراي في مدينة شيرينا شمالي البلاد، مؤكدا أن المعارك التي اندلعت نحو الساعة السادسة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش) "لا تزال مستمرة".

وأوضح أسيفا أن المواجهات التي تشهد استخداما للمدفعية الثقيلة تدور في غرب تيغراي، وهي منطقة يتولى إدارتها جماعات قومية من ولاية أمهرة المجاورة.

واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي -في بيان- الجيش الاتحادي بارتكاب "انتهاكات ضد شعب تيغراي" لفترة طويلة و"تصعيد أعماله المدمرة إلى مستوى أعلى من خلال شن هجوم واسع النطاق للمشاة".

وعلى مدى أشهر، ظلت القوات الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي في حالة تأهب وحشد متبادل على امتداد الإقليم في شمال إثيوبيا، وسط اتهامات متبادلة بالسعي لإعادة إشعال الصراع من جديد.