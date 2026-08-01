"وُضعت سرا مع الجماعات الحليفة".. نيويورك تايمز تكشف خطة إيرانية لتوسيع نطاق الحرب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين إيرانيَّين أن قادة الحرس الثوري وضعوا سرا -خلال وقف إطلاق النار القصير- خططا مع قادة "المليشيات الحليفة" لكيفية توسيع نطاق الحرب وزيادة كلفتها على واشنطن.

وأضافا أن الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط -التي استُهدف فيها حلفاء الولايات المتحدة– تأتي ضمن الخطة السرية التدريجية التي تقضي باستخدام حلفاء إيران لتصعيد الهجمات إذا كثفت واشنطن عملياتها العسكرية.

وأشار المسؤولان الإيرانيان إلى أن الهدف من الخطة كان رفع كلفة الحرب إلى أقصى حد بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتطرقت الصحيفة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت في السعودية ومصر والأردن، معتبرة ذلك توسيعا لرقعة الحرب الجارية في المنطقة.

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولَين إيرانيَّين رفيعَي المستوى في الحرس الثوري أن كبار قادة فيلق القدس عقدوا اجتماعات عبر الاتصال المرئي مع قادة حزب الله والحوثيين والفصائل "الشيعية" المسلحة في العراق لوضع خطط توسيع الحرب.

وأكدا أن قادة فيلق القدس ومستشاريه يعملون أيضا عن قرب مع تلك الجماعات على الأرض، لافتين إلى أن الحرس الثوري سعى إلى سد الفراغ الذي خلّفه الاستنزاف الكبير في صفوف حزب الله جراء الحرب مع إسرائيل.

وطبقا للمسؤولَين الإيرانيَّين، فإن الحرس الثوري "نشر أفراده في العراق داخل قواعد تديرها الفصائل الشيعية".

توسع رقعة الهجمات

في 20 يوليو/تموز المنقضي، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن المرتبطة بالسعودية، ردا على ما قالوا إنه حصار تفرضه الرياض على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتبنى الحوثيون منذ ذلك الإعلان استهداف عدد من السفن السعودية وشن هجمات ضد منشآت نفطية في المملكة، حيث جاءت خطوة الجماعة بعد أيام من نقل وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولهم إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية في إيران.

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وفي 27 يوليو/تموز، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات "انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مشيرة إلى أن المسيّرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض.

والخميس الماضي، قال مسؤولان بالمنطقة لوكالة رويترز إن جماعة الحوثي شنت هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وذلك وفقا لتقييمات أجرتها ‌‌السعودية وشركاؤها الإقليميون

وفي مصر اندلع -الأربعاء الماضي- حريق في ميناء دمياط، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيّرة.

ومطلع يوليو/تموز المنقضي، قال المجلس الرئاسي اليمني إن رحلة طيران ماهان الإيرانية إلى مطار صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية، وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيّرة ومنظومات الصواريخ.

وتأتي هذه التطورات في وقت نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لشن ضربات واسعة ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي "حماقة أمريكية محتملة"، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية "ضربا من الجنون".