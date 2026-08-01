"هذا ليس فندقا".. بن غفير يهاجم أسيرة فلسطينية اشتكت من ظروف السجن

ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو وهو يهاجم أسيرة فلسطينية في سجن عوفر قرب مستوطنة جفعات زئيف شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد مطالبتها بالحد الأدنى من حقوقها في السجن.

وخاطب بن غفير السجينة الفلسطينية التي ردت على أسئلة وجهها إليها عن الأوضاع في السجن، قائلا: "الأكل يجب ألا يكون جيدا.. هذا ليس فندقا".

وجاء رد بن غفير بعد أن اشتكت الأسيرة الفلسطينية من سوء الطعام المقدم للأسرى وعدم توفر المياه النظيفة، كما اشتكت من عدم تمكين السجينات من الخروج إلى الهواء الطلق، وهي أمور تعتبر ضمن الحد الأدنى من حقوقهن.

وخاطب بن غفير الأسيرة بالقول: "مَن يرتكب أشياء سيئة يجب أن يفكر بما أقدم عليه.. الذي يرتكب جريمة يجب أن يتعلم وخاصة إذا كانت جريمة ضد شعب إسرائيل" وفق تعبيره، ورغم نفي السجينة ارتكابها أي جرم، تابع بن غفير تقريعه: "هذا ليس فندقا.. في الماضي كان فندقا.. والآن لم يعد كذلك".

وتأتي هذه المعاملة القاسية ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينتهجها بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإرهابهم، كان آخرها ما كشفته تقارير عن بدء أعمال حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين بسجن "كتسيعوت" الإسرائيلي بصحراء النقب ضمن مشروع مثير للجدل بات يُعرَف بـ"سجن التماسيح"، يتبناه وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد في تقرير بأن عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يعانين من ظروف احتجاز مأساوية، مؤكدا تعرضهن لانتهاكات جسيمة تشمل التجويع الممنهج، والتفتيش العاري، والإهمال الطبي المتعمّد، خاصة بحق المصابات بأمراض خطيرة والحوامل.