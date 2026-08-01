مصادر: ترمب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال أيام

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترمب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن حملة القصف الجديدة تهدف إلى محاولة دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن الضربات ضد إيران قد يشارك فيها أيضا الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن يؤدي تصعيد كهذا إلى هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل".

وأوضح الموقع أن ترمب ألمح إلى الهجوم في بداية اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، قائلاً: "حسنًا، سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون، في مرحلة ما سيقولون، لا يمكننا تحمل ذلك بعد الآن". مضيفا أنه ن كلما زادت الضربات الأمريكية، كلما ضعف الإيرانيون "ثم يتلاشون".

ونقل أكسيوس عن كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قولها: "كما قال الرئيس ترمب في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ستنتصر الولايات المتحدة، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً في عهده".

ومن جهتها، ⁠ذكرت شبكة "سي. بي. إس نيوز" -أمس الجمعة نقلا عن ⁠مصادر- أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن ⁠حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ الضربات ‌مطلع الأسبوع.

ووفقا للمصادر، فإن الرئيس ترمب لم يُصدر بعدُ الموافقة النهائية ⁠على شن هذه ⁠الضربات، لكنها أشارت إلى أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقسى ⁠الحملات التي شُنت حتى الآن ⁠ضد البنية ⁠التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب.

وقال مصدر عسكري للشبكة إن استهداف منشآت الطاقة يهدف إلى إضعاف قدرة الجيش الإيراني على تقديم الخدمات ودعم إدارة البلاد.

كما نقلت "سي. بي. إس" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا تعلم بوجود قرار لاستئناف عمليات القتال ضد إيران، ولم تطلب منها الولايات المتحدة الانضمام إلى أي تحركات عسكرية.

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وتحدث مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترمب أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف دفعها إلى الاستسلام، مشيرة إلى أن الهجوم الجديد قد يبدأ في عطلة نهاية هذا الأسبوع ويستمر بضعة أيام.

ونقل مراسل شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس ترمب نفد صبره، وهذه الخطوة قد تستهدف النظام في أكثر نقاط ضعفه حساسية، وسيُحسم الأمر في اللحظة الأخيرة.

الاستعداد الإيراني للهجوم

في المقابل أكد مسؤول إيراني رفيع لوكالة تسنيم، اعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي "جنون أمريكي محتمل". وأضاف أنه أنهم الخطة واسعة النطاق للرد، تشمل البنى التحتية الحيوية لإسرائيل والبنى التحتية للطاقة التابعة لأمريكا في المنطقة على حد وصفه.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها تمتلك القدرة والإرادة معاً للقيام بمثل هذا العمل.