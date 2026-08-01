سي إن إن: واشنطن تجهّز لضربات واسعة على إيران نهاية الأسبوع

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولَين أمريكيَّين مطلعين، بأن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات جديدة على إيران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تسارع الاستعدادات العسكرية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة.

وقال المسؤولان إن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خيارات عسكرية وجهّزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، بما في ذلك شن حملة قصف مكثفة لمدة أسبوعين تستهدف مواقع الصواريخ الإيرانية.

وأضافوا أن الجيش الأمريكي أجرى استعدادات لشن سلسلة من الضربات على البنية التحتية النووية الإيرانية، تشمل موقع "جبل الفأس" جنوب طهران، من دون أن تقتصر الخطط على هذا الموقع.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للضربات أو الأهداف التي قد تستهدفها الولايات المتحدة، في حين أشار المسؤولان إلى إمكان إلغاء العملية.

وأشارا إلى أن التخطيط شمل أيضا خيارات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبدت تحفظا على ضرب البنية التحتية للطاقة، خشية أن ترد طهران باستهداف منشآت في دول الخليج، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب إضافي في أسواق الطاقة العالمية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن قيادة بلاده ترغب في ضرب منشآت الطاقة الإيرانية لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك في الوقت الراهن.

ولا توجد مؤشرات، وفق التقرير، على أن إسرائيل ستشارك في موجة جديدة محتملة من الضربات الأمريكية على إيران.

وكان ترمب قد لوّح خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، باستئناف ضربات مكثفة على إيران، معربا عن غضبه من الجهود الدبلوماسية التي لم تحقق النتائج المرجوة.

وردا على تقارير أفادت بأن ترمب أمر بجولة جديدة من الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال البيت الأبيض إن الرئيس لن "يقف مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار هذا السلوك الإرهابي".