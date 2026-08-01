سوريا.. ضبط 7 ملايين حبة كبتاغون وتفكيك 3 شبكات تهريب خلال شهر

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، ضبط نحو 7 ملايين حبة كبتاغون مخدرة وتفكيك 3 شبكات خلال يوليو/تموز الماضي، ضمن "جهود استباقية لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب واجتثاث هذه الآفة من جذورها".

أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات – اليوم السبت – أن إجمالي المضبوطات خلال الشهر الماضي، وقالت إنها بلغت نحو 7 ملايين و141 ألف حبة كبتاغون، وألف و190 كيلوغراماً من الحشيش، و124 ألفاً و335 حبةً دوائيةً، و8.3 كيلوغرامات من الكريستال، و15 ألفاً و168 حبةً من البيوغابلين، و1.8 كيلوغرام من المواد الأولية، و151 غراماً من الكوكايين، و22 غراماً من مادة الهيروين، وذلك بـ 48 عمليةً أمنيةً.

إحباط تهريب قرب الحدود

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط نحو 100 كيلوغرام من الحشيش المخدر و100 ألف حبة كبتاغون و5 آلاف حبة دوائية إلى جانب توقيف شخصين متورطين، وذلك بعملية أمنية في اللاذقية.

وأعلنت السلطات الأمنية في 27 يوليو/تموز الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة في النبك بريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية، وأسفرت العملية عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة قادمة من الحدود اللبنانية خلال عملية أمنية في ريف دمشق، أسفرت عن توقيف متورطين، وضبط 113 كيلوغراماً من ‏‏‏‏‏‏‏‏مادة الحشيش، و46 ألف حبة من الكبتاغون، و1.2 كيلوغرام من مادة الكريستال، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي أحبطت القوى الأمنية ‏‏‏‏‏‏‏‏محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع ‏‏‏‏‏‏‏‏النبك أيضا، وذلك "عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة"، كما تمكنت من إلقاء ‏‏‏‏‏‏‏‏القبض على متورط وضبط 832 ألف حبة كبتاغون.‏

"إرث ثقيل"

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن بلاده "ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها"، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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وأضاف الشرع – عبر (إكس) – أن "أولوياتنا إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها".

وسبق أن أعلنت الداخلية السورية في فعالية إطلاق "الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان"، في 26 يونيو/حزيران الماضي بحضور الرئيس السوري، عن تفكيك 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبط 20 مستودعاً للتخزين، بالإضافة إلى تفكيك 90 شبكة تهريب.