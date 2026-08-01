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الثامنة من نوعها.. تحطم مقاتلة "إف-35" قرب قاعدة ميرامار في كاليفورنيا

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AKROTIRI, CYPRUS - FEBRUARY 3: (EDITORS NOTE: Names have been blurred from jets and surcoats to protect MOD Staff) In this handout image provided by the UK Ministry of Defence, a F-35B Lightning jet conducts QRA (Quick Reaction Alert) training on February 9, 2026 operating from RAF Akrotiri in Akrotiri, Cyprus. RAF Akrotiri is a Royal Air Force permanent joint operating base located within the British Sovereign Base Area of Akrotiri on the island of Cyprus. Established in 1955, it serves as a critical strategic hub for the United Kingdom. The base acts as a vital staging post for military aircraft, a forward mounting base for operations in the Middle East, and a center for intelligence, surveillance, and training. (Photo by AS1 Amber Mayall/MoD Crown Copyright via Getty Images)
المقاتلة الشبحية الأمريكية من طراز "إف35-بي" (غيتي)
Published On 1/8/2026

أعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، الجمعة، تحطم مقاتلة شبحية من طراز "إف35-بي" بالقرب من قاعدة جوية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأفادت قوات مشاة البحرية بأن الطائرة تحطمت على مقربة من قاعدة ميرامار الجوية، مؤكدة نجاة الطيار الذي تمكّن من القفز منها عبر المقعد القاذف.

وصنّفت قوات مشاة البحرية الحادثة ضمن "الفئة أ"، وهي الفئة التي تُستخدَم للحوادث الجسيمة.

وأظهر مقطع فيديو أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من حطام الطائرة وسط حقل ترابي، تحيط به آليات عسكرية ومركبات إطفاء، بينما غطت الأرض مادة بيضاء بدت مقاومة للهب، في حين انشغل شخص واحد على الأقل برش الحطام بالمياه.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم إدارة إطفاء سان دييغو كانديس هادلي إن فرق الإطفاء كانت في الموقع للتعامل مع حريق اندلع بالقرب من موقع تحطم الطائرة.

ولا تُعَد هذه الحادثة الأولى من نوعها هذا العام، إذ سجلت الولايات المتحدة تحطم ما لا يقل عن 7 طائرات عسكرية أخرى منذ مطلع العام الجاري، وفق قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران التابعة لمؤسسة سلامة الطيران.

وكان أخطر تلك الحوادث تحطم قاذفة قنابل من طراز "بي-52" بعد وقت قصير من إقلاعها في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 8 أشخاص.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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