الثامنة من نوعها.. تحطم مقاتلة "إف-35" قرب قاعدة ميرامار في كاليفورنيا

أعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، الجمعة، تحطم مقاتلة شبحية من طراز "إف35-بي" بالقرب من قاعدة جوية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأفادت قوات مشاة البحرية بأن الطائرة تحطمت على مقربة من قاعدة ميرامار الجوية، مؤكدة نجاة الطيار الذي تمكّن من القفز منها عبر المقعد القاذف.

وصنّفت قوات مشاة البحرية الحادثة ضمن "الفئة أ"، وهي الفئة التي تُستخدَم للحوادث الجسيمة.

وأظهر مقطع فيديو أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من حطام الطائرة وسط حقل ترابي، تحيط به آليات عسكرية ومركبات إطفاء، بينما غطت الأرض مادة بيضاء بدت مقاومة للهب، في حين انشغل شخص واحد على الأقل برش الحطام بالمياه.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم إدارة إطفاء سان دييغو كانديس هادلي إن فرق الإطفاء كانت في الموقع للتعامل مع حريق اندلع بالقرب من موقع تحطم الطائرة.

ولا تُعَد هذه الحادثة الأولى من نوعها هذا العام، إذ سجلت الولايات المتحدة تحطم ما لا يقل عن 7 طائرات عسكرية أخرى منذ مطلع العام الجاري، وفق قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران التابعة لمؤسسة سلامة الطيران.

وكان أخطر تلك الحوادث تحطم قاذفة قنابل من طراز "بي-52" بعد وقت قصير من إقلاعها في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 8 أشخاص.