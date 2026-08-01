بعد عقد من المطاردة.. تركيا تعتقل طيارا سابقا متهما بمحاولة اغتيال أردوغان

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إلقاء القبض على ضابط طيار سابق متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن ألقت القبض على الضابط السابق والطيار المروحي المفصول من الخدمة ب. ك. المدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين، بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان في مدينة مرمريس خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت عام 2016.

وأوضحت أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أفيون قره حصار تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه بعد تحديد مكان اختبائه في الولاية الواقعة بغرب البلاد.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب اتهمت السلطات التركية جماعة الخدمة وزعيمها الراحل فتح الله غولن بالمسؤولية عنها تخطيطا وتنفيذا.

وأعلنت الحكومة التركية لاحقا يوم 15 يوليو/تموز من كل عام يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية، وقالت إن ذلك يأتي "تخليدا لذكرى الشهداء الـ253 الذين استشهدوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب".